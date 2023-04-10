Досрочные выпуски в российских военных училищах: Почему это на руку ВСУ

В России готовят офицеров некачественно в режиме нонстопов. И это и приводит к росту потерь среди российских подразделений на войне против Украины, ежемесячно демонстрирующих рекорды. Об этом в Телеэфире заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".



Так он прокомментировал информацию Генштаба ВСУ, что во многих российских военных училищах 29 апреля пройдут досрочные выпуски.

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“У них потери в младшем и среднем звене офицерского состава колоссальны. Но вопрос другой. Окей, вы ускоряете процесс выпуска младшего офицерского состава, а кто это, кто эти люди? У них есть хоть какой-то опыт боевых действий? То есть, этого лейтенанта выдергивают из гражданской жизни, в которой он спокойно писал конспекты и составлял все зачеты, и сразу же бросают в зону боевых действий для того, чтобы он командовал подразделением. Что он там накомандует фактически? – сказал Коваленко.

Обозреватель констатировал, что это падение профессиональной и качественной составляющей малого младшего и среднего звена ВС РФ.

"Фактически мы говорим опять-таки, возвращаясь к тому, что российская армия деградирует как таковая — технически, технологически, ресурсно, их эти рефлексии как-то восполнят пробелы нехватки офицерского младшего звена демонстрируют то, что они до конца… возможно, на каком-то уровне они осознают , что эффекта от этого не будет, но им просто нужно поставить галочку и забить эти позиции, а не получить какой-то коэффициент полезного действия, потому что коэффициент полезного действия от этого офицера – это хотя бы год, полтора, два года какой-то лайтовой подготовки человека к полномасштабных боевых действий с полной изложением. А этого не происходит”, – объяснил Коваленко.

Напомним, "Комментарии" писали, что польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что американский генерал в отставке смоделировал возможный сценарий для ВСУ.

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