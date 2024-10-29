Допускаем стратегические ошибки, победа ускользает: в Третьей штурмовой указали на важный нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В украинском командовании до сих пор есть "куча генералов, которые не видели фронта" и не понимают базовых вещей, которые актуальны для передовой. Поэтому они делают стратегические ошибки, страдает вся армия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.
Максим Жорин. Фото: из открытых источников
Майор привел несколько пунктов, которые необходимо выполнить для того, чтобы "уверенно говорить о завершении войны в нашу пользу".
Во-первых, он призывает "привести в порядок армию и сделать наконец выводы".
Во-вторых, по мнению майора, надо стабилизировать линию фронта, планируя ход событий и адекватный ответ на них.
В-третьих, необходимо подойти к мобилизации общества, "всей общественной жизни, которая будет ориентироваться на важнейшие на сегодняшний день события", пишет Жорин.
Он подчеркнул, что это невозможно без целенаправленной информационной политики.
Читайте также на портале "Комментарии" — как скоро закончится война: в Третьей штурмовой дали прогноз.
Новости