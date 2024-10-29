Допускаем стратегические ошибки, победа ускользает: в Третьей штурмовой указали на важный нюанс

В украинском командовании до сих пор есть "куча генералов, которые не видели фронта" и не понимают базовых вещей, которые актуальны для передовой. Поэтому они делают стратегические ошибки, страдает вся армия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

"На самом деле, я верю в победу Украины – но для этого нам нужно изучить свои ошибки. Мы имеем самую опытную армию в мире, все современные средства ведения боя реализуются только у нас. Но почему-то, имея весь этот опыт, мы забываем, что должны воевать по-другому – не так, как рашка", – написал военный.

Майор привел несколько пунктов, которые необходимо выполнить для того, чтобы "уверенно говорить о завершении войны в нашу пользу".

Во-первых, он призывает "привести в порядок армию и сделать наконец выводы".

"За стратегические ошибки должна быть ответственность – только тогда мы не будем их повторять в будущем", – пишет Жорин.

Во-вторых, по мнению майора, надо стабилизировать линию фронта, планируя ход событий и адекватный ответ на них.

"Осознать, что конкурировать с рф мы можем только когда будем воевать технологично и разумно. Заблаговременно готовить фортификационные сооружения – качественно, а не х*** знает как".

В-третьих, необходимо подойти к мобилизации общества, "всей общественной жизни, которая будет ориентироваться на важнейшие на сегодняшний день события", пишет Жорин.

Он подчеркнул, что это невозможно без целенаправленной информационной политики.

Читайте также на портале "Комментарии" — как скоро закончится война: в Третьей штурмовой дали прогноз.



