Допрос Сырского и Синегубова про харьковский провал: в ГБР сделали заявление

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут привлечь в качестве свидетеля по делу о прорыве оккупантами границы в Харьковской области и допросить. Главу Харьковской ОВА Олега Синегубова или экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля также могут пригласить на допрос. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий спикера ГБР Татьяны Сапьян для Радио Свобода.

ГБР позовет на допрос и Сырского, если посчитает нужным. Речь о статусе свидетеля. Фото: Генштаб ВСУ

Как рассказала Сапьян, дело по факту прорыва границы открыли на фоне общественного резонанса. Во время расследования учтут боевые заслуги подозреваемых офицеров.





Пресс-секретарь подчеркнула, что Бюро не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "абсолютно всех, кого следствие будет считать нужным опросить для того, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий". Журналистка перед этим спрашивала ее про Содоля, Синегубова и Сырского. По словам спикера, расследование сосредоточено на вопросе, можно ли было избежать прорыва.





Как писал портал "Комментарии", 21 и 22 января суд избрал меры пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и экс-командиру 125-й отдельной бригады ТРО, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Генералов подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году, в том числе — принятии неправильных решений, невнимании к данным разведки и в попустительстве дезертирству и уходу военных со своих позиций.

За Галушкина 22 января внесли 5 млн залога, однако ГБР в этот же день задержала его повторно, заявив, что "вскрылись новые факты". Генералу снова избирают меру пресечения, он попросил отправить его на фронт простым солдатом — так, говорит, все равно будет больше пользы, чем если держать военного в СИЗО.

Читайте также на "Комментариях" — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину между военными и политиками существовал необъявленный договор: анализ правильности решений (кроме коррупции и госизмены) надо оставить на "после войны", утверждает воевавший в рядах ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Этот договор, видимо, расторгнут — начались показательные посадки военных за недочеты обороны Харькова. Но провал украинской обороны в феврале 2022 года высшее руководство страны по-прежнему обсуждать не хочет. А обсуждать там есть что, и теперь уже у военных могут возникнуть вопросы к президенту Владимиру Зеленскому.