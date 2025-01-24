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Допрос Сырского и Синегубова про харьковский провал: в ГБР сделали заявление

Дело вызвало общественный резонанс, Бюро может захотеть поговорить со всеми причастными к обороне Харькова

24 января 2025, 23:19 comments1028
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Николай Лисицын

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского  могут привлечь в качестве свидетеля по делу о прорыве оккупантами границы в Харьковской области и допросить. Главу Харьковской ОВА Олега Синегубова или экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля также могут пригласить на допрос. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий спикера ГБР Татьяны Сапьян для Радио Свобода.

Допрос Сырского и Синегубова про харьковский провал: в ГБР сделали заявление

ГБР позовет на допрос и Сырского, если посчитает нужным. Речь о статусе свидетеля. Фото: Генштаб ВСУ

Как рассказала Сапьян, дело по факту прорыва границы открыли на фоне общественного резонанса. Во время расследования учтут боевые заслуги подозреваемых офицеров.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Бюро не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "абсолютно всех, кого следствие будет считать нужным опросить для того, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий". Журналистка перед этим спрашивала ее про Содоля, Синегубова и Сырского. По словам спикера, расследование сосредоточено на вопросе, можно ли было избежать прорыва.


Как писал портал "Комментарии", 21 и 22 января суд избрал меры пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и экс-командиру 125-й отдельной бригады ТРО, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Генералов подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году, в том числе — принятии неправильных решений, невнимании к данным разведки и в попустительстве дезертирству и уходу военных со своих позиций.

За Галушкина 22 января внесли 5 млн залога, однако ГБР в этот же день задержала его повторно, заявив, что "вскрылись новые факты". Генералу снова избирают меру пресечения, он попросил отправить его на фронт простым солдатом — так, говорит, все равно будет больше пользы, чем если держать военного в СИЗО.

Читайте также на "Комментариях" — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину между военными и политиками существовал необъявленный договор: анализ правильности решений (кроме коррупции и госизмены) надо оставить на "после войны", утверждает воевавший в рядах ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.  Этот договор, видимо, расторгнут — начались показательные посадки военных за недочеты обороны Харькова. Но провал украинской обороны в феврале 2022 года высшее руководство страны по-прежнему обсуждать не хочет. А обсуждать там есть что, и теперь уже у военных могут возникнуть вопросы к президенту Владимиру Зеленскому.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/33543
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