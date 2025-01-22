Залог для генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск, внесли после решения суда об аресте на 60 суток. Суд также установил сумму залога в 5 миллионов гривен, и уже сегодня средства были уплачены. Галушкина Михаил Величко.

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Кто именно внес залог, пока неизвестно. И хотя инициативу выступить за залог высказывал пятый президент Петр Порошенко, он впоследствии уточнил, что его внесло другое юридическое лицо.

"В настоящее время адвокаты сообщили, что средства на залог предоставило другое юридическое лицо", – заявил Порошенко.

Кроме Галушкина, суд также принял меру пресечения для полковника Ильи Лапина, отправив его под стражу на 60 суток. Рассмотрение меры пресечения для третьего подозреваемого по делу было отложено.

На этой неделе ДБР задержало троих военнослужащих, подозреваемых в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления врага в мае прошлого года.

Согласно версии следствия, из-за их действий российские войска смогли захватить часть территории Липецкой сельской общины Харьковского района. Кроме того, следствие считает, что их действия привели к потере личного состава и вооружения, а также срыву оборонных мер на государственной границе. На момент публикации подозрения по ним еще не были официально объявлены.



125-я бригада, в которую входил Горбенко, выступила в его защиту, заявив на своей странице в Facebook, что содержание обороны в то время было чрезвычайно сложным из-за ограниченных ресурсов и минимального количества вооружения.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения для главного психиатра ВСУ Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов.