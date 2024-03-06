Доник: С мобилизацией и подготовкой к ней происходит трэш. Ломают то, что эффективно работало

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Уже все, хоть как-то касающиеся войны понимают, что без закона о мобилизации, который даст новых людей в ВСУ в принципе не реально вытянуть ситуацию на приличный уровень , об этом в Фейсбуке пишет волонтер Роман Доник.
Мобилизация в Украине
Также по его словам, без мобилизации невозможно провести ротации, а также хотя бы видимость демобилизации.
По его словам, закон заспамили правками и до конца марта – апреля, там ничего не будет. А еще на реализацию этого закона и подготовку людей, на все про все три-четыре месяца, а то и больше, добавил эксперт.
А еще, добавляет он, все понимают, что увеличение мобилизованных, это в первую очередь о подготовке этих людей, которые придут.
По его словам, сейчас происходит реальный "трэш". По его словам, время, которое можно было использовать для подготовки к приходу новых людей, просто тратят.
При этом он добавил, что к концу весны Россия ожидает мобилизацию и подготовку еще несколько сотен тысяч человек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР рассматривают поправки в законопроект о мобилизации. В частности, думают, как наказывать уклонян, чтобы не нарушать их права.
Обсуждения
Новости