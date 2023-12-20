Донецку угрожает транспортный коллапс: что произошло

В связи с принудительной мобилизацией во временно оккупированном Донецке возник дефицит водителей общественного транспорта. Из-за нехватки водителей городу угрожает транспортный коллапс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты усиливают мобилизацию в Донецке. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления рассказали, что захватчики проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, из-за чего в регионах становится все более ощутимым дефицит рабочей силы.

Центр отмечает, что россияне не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность на захваченных землях, поскольку подавляющее большинство местного населения не поддерживают врага и покинули захваченные регионы. Также дефицит рабочей силы в оккупации усугубляется из-за принудительной мобилизации работников государственных и коммунальных предприятий.

По информации Центра сопротивления, на предприятии "Донецкоэлектроавтотранс" дефицит водителей составляет 60%, из-за чего общественный транспорт Донецка находится на грани коллапса.

Отмечается, что так называемая оккупационная администрация города для исправления ситуации с нехваткой рабочей силы обратилась в Кремль с просьбой прислать гастарбайтеров из РФ. При этом у российских гастарбайтеров нет оккупированных украинских территорий социального статуса и социальных гарантий от РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины объявила в розыск известного российского олигарха Михаила Фридмана, против которого ранее в Украине были введены санкции. Украина объявила российского олигарха в розыск 10 октября 2023 года. СБУ инкриминирует Михаилу Фридману часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.