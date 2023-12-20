logo

BTC/USD

43620.18

ETH/USD

2185.91

LTC/USD

69.97

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Донецку угрожает транспортный коллапс: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Донецку угрожает транспортный коллапс: что произошло

Из-за мобилизации в оккупированном Донецке не хватает водителей

сегодня, 22:37
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В связи с принудительной мобилизацией во временно оккупированном Донецке возник дефицит водителей общественного транспорта. Из-за нехватки водителей городу угрожает транспортный коллапс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Донецку угрожает транспортный коллапс: что произошло

Оккупанты усиливают мобилизацию в Донецке. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления рассказали, что захватчики проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, из-за чего в регионах становится все более ощутимым дефицит рабочей силы.

Центр отмечает, что россияне не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность на захваченных землях, поскольку подавляющее большинство местного населения не поддерживают врага и покинули захваченные регионы. Также дефицит рабочей силы в оккупации усугубляется из-за принудительной мобилизации работников государственных и коммунальных предприятий.

По информации Центра сопротивления, на предприятии "Донецкоэлектроавтотранс" дефицит водителей составляет 60%, из-за чего общественный транспорт Донецка находится на грани коллапса.

Отмечается, что так называемая оккупационная администрация города для исправления ситуации с нехваткой рабочей силы обратилась в Кремль с просьбой прислать гастарбайтеров из РФ. При этом у российских гастарбайтеров нет оккупированных украинских территорий социального статуса и социальных гарантий от РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины объявила в розыск известного российского олигарха Михаила Фридмана, против которого ранее в Украине были введены санкции. Украина объявила российского олигарха в розыск 10 октября 2023 года. СБУ инкриминирует Михаилу Фридману часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/cherez-mobilizatsiyu-na-tot-nemaye-vodiyiv-gromadskogo-transportu/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости