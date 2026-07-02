Донбасс – это только начало: озвучено потрясающее заявление о настоящей цели Путина в Украине

Россия не ограничивает свои военные планы захватом Донбасса, а рассматривает его только как промежуточный этап в реализации более широких целей. Такое мнение в интервью Главреду высказал начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко.

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По его словам, даже если предположить, что российским войскам удалось полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, это не означало бы завершения войны. Напротив, Кремль мог использовать такой момент для временного прекращения активных боевых действий и начала переговорного процесса, чтобы получить время для восстановления своих сил.

"История, связанная с планами по оккупации Донецкой и Луганской областей, – это для россиян только первый этап войны против Украины. Если бы, не дай Бог, сугубо теоретически сложилась такая ситуация, что врагу удалось бы захватить Донбасс, тогда он мог бы сделать первый шаг к перерыву и переговорам с нами", – отметил Дзюбенко.

Военный подчеркнул, что любое возможное затишье Россия, вероятно, использовала для перегруппировки войск, накопления резервов и подготовки к новой наступательной кампании.

"В дальнейшем россияне наращивали бы резервы, накапливали потенциал и готовились к следующей фазе с целью захвата других территорий Украины", – объяснил он.

Антон Дзюбенко также призвал оценивать стратегию Кремля шире, чем борьбу за отдельные регионы. По его убеждению, конечная цель российского руководства не только в установлении контроля над Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областями.

"По моему мнению, самая главная цель России – не оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей, а именно уничтожение Украины и нашей государственности", – подытожил начальник штаба батальона Black Raven.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина обратилась к 40 государствам-партнерам с призывом срочно передать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы усилить защиту неба уже в ближайшее время. Речь идет о временной передаче боеприпасов с последующей компенсацией за счет будущих поставок, которые уже законтрактованы для Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.