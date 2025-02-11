Дональд Трамп: Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 млрд долларов



















Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что якобы Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 миллиардов долларов. Он отметил, что воспринимает это как плату за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Дональд Трамп. Скриншот из видео

В то же время, Трамп настаивает, что Штаты должны иметь доступ к природным ресурсам Украины, независимо от того, удастся ли Киеву достичь мирного соглашения с Кремлем.

"Они могут заключить сделку. Они могут не договориться. Могут стать "русскими" или нет, но наши деньги там. И я говорю, что хочу их вернуть", – заявил Трамп.

Продолжать оказывать помощь Украине за бесценок, по мнению Трампа, было бы глупо.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в начале февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что такая модель сотрудничества между Украиной и США возможна, однако для ее реализации Вашингтон должен сделать важный шаг.

По его словам, заинтересованность Трампа в редкоземельных металлах свидетельствует о его прагматичном подходе к российско-украинской войне. Он убежден, что США, особенно президент, стремятся доминировать на стратегически важных рынках, в том числе в энергетике. Кроме того, Трамп намерен вытеснить Россию с рынка вооружений, что вполне возможно, ведь западное оружие значительно превосходит российское по качеству и технологичности.

Еще один важный аспект, говорит Подоляк, США хотят предотвратить усиление позиций России на рынке редкоземельных металлов. Если Кремлю удастся увеличить свою долю с 3 до 13%, это существенно расширит его влияние.

"Для этого США не должны позволить стране-агрессору закрепиться на оккупированных территориях. Все. Здесь не вопрос в том, чтобы рассчитываться редкоземельными металлами за помощь. Это вопрос совместных договоренностей об инвестициях в этой области и переформатирование глобального рынка. Это прагматика", — сказал Подоляк.