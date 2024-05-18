Должно быть публичное наказание. В ВСУ жестко раскритиковали противников мобилизации

Власти должны жестко реагировать на случаи, когда гражданам помогают уклоняться от призыва в армию, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"Какие забастовки и акции против закона о мобилизации могут быть в стране, где идет война? Это прямая работа на врага, на которую нужно реагировать сразу и жестко. Каждый, кто сейчас выступает против мобилизации, наносит удар в спину воюющей армии. И достаточно подбирать здесь слова. Нападающие на ТЦК женщины, адвокаты, которые учат как бежать из Украины, схемщики, помогающие сняться с учета, — это не уклонисты и никакие не полезные идиоты. Это инструмент, работающий в интересах нашего врага", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, очень важно находить организаторов таких "акций", после чего публично и показательно привлекать к ответственности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

