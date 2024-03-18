12 марта российские добровольцы из трех группировок сообщили о прорыве границы с РФ в Белгородской и Курской областях. На эти сообщения отреагировали в Украине, в частности, в ГУР заявили, что не контролируют действия этих вооруженных формирований и объяснили, что группировки имеют право освободить свою страну от диктатуры. Компания Active Group провела опрос, следует ли Украине поддерживать вооруженную борьбу в РФ против режима Путина.



Российские повстанцы из Легиона "Свобода России". Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group 77,8% украинцев считают, что Украина должна поддержать силы, ведущие вооруженную борьбу против Путина на территории России. Из них 49,8% указывается, что поддержка должна быть однозначной.

Против поддержки Украины российских повстанцев выступают 10,8% респондентов. Из них категорически против поддержки Украины российских добровольцев для свержения режима Путина выступило 2,8%.





Должна ли Украина поддерживать вооруженную борьбу против режима Путин в России. Опрос Active Group



Напомним, что Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон сообщили, что начали вести активные боевые действия на границе с Россией, а также захватили несколько административных построек в приграничных поселениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские добровольцы из легиона "Свобода России" опубликовали обращение к диктатору РФ Владимиру Путину для начала переговоров о будущем России.

Также "Комментарии" писали, что руководитель ГУР Кирилл Буданов отреагировал на возможность обмена российских территорий, захваченных российскими повстанцами, на временно оккупированные территории Украины.