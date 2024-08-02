Долго ждать не пришлось: роспропаганда сообщает "сенсацию" о сбитом F-16

Как передает портал "Комментарии", также, как в свое время россияне активно сообщали об уничтоженных ЗРК Patriot, также и теперь российские пропагандисты принялись распространять новые фейки на фоне новостей о том, что Украина получила первые шесть бортов западных истребителей F-16.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В Z-пабликах появились "сенсационные" новости о первом "уничтоженном" истребителе. Очередной фейк появился в Телеграмм-канале одного из так называемых "военкоров", а затем распространился по другим каналам.

"Первый долетался... Было 6, стало 5", — пишут пропагандисты, даже добавляя фото, якобы сбитого F-16.

Впрочем, фотографии, которые распространяют россияне, датированы 2014 годом. На фото последствия авиакатастрофы в Канзасе.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин получил бы огромные плюс к своему имиджу, если бы ему удалось уничтожить истребители F-16 из стран НАТО. Именно поэтому, вероятно, российские войска попытаются уничтожить F-16 на земле ракетами большой дальности. Они уже нацелились на ограниченное количество пригодных аэродромов в Украине. Об этом говорится в материале "Associated Press".

Журналисты считают, что украинцам нужно будет хорошенько подумать о том, где хранить самолеты F-16. Это должны быть защищенные ангары. Кроме того, весь авиапарк нужно будет распределить между различными локациями, расположить модели самолетов-приманок и быть готовыми быстро взлететь в случае предупреждения о воздушном налете.

В материале говорится, Украина заявила, что может оставить часть истребителей на иностранных базах, чтобы защитить их от российских ударов. Это вызвало резкий ответ Путина, который предупредил, что любая западная авиабаза, на которой будут размещены украинские истребители, станет "законной мишенью" для сил Кремля. Представители США заявили, что F-16 будут базироваться в Украине.



