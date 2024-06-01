Долго они с этим тянули: полковник рассказал о решении, которое примет Запад по Украине

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Кравцев Сергей
На третьем году полномасштабной войны в Украине становится очевидным, что альтернативы введению западного контингента в Украину практически нет. Единственная альтернатива – это поиск огромного количества боеприпасов и оборудования. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант.
НАТО. Фото: из открытых источников
Полковник объяснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени и теперь они видят, что это не сработало.
По мнению Гранта, европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны помочь, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.
Он убежден, что на определенном этапе это произойдет, потому что альтернативой разве что поиск огромного количества боеприпасов, огромного количества оборудования и всего необходимого.
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