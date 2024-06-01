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Долго они с этим тянули: полковник рассказал о решении, которое примет Запад по Украине

Западу нужно продолжать поиск огромного количества боеприпасов, огромного количества оборудования и всего необходимого

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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На третьем году полномасштабной войны в Украине становится очевидным, что альтернативы введению западного контингента в Украину практически нет. Единственная альтернатива – это поиск огромного количества боеприпасов и оборудования. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант.

Долго они с этим тянули: полковник рассказал о решении, которое примет Запад по Украине

НАТО. Фото: из открытых источников

Полковник объяснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени и теперь они видят, что это не сработало.

"Очень долго они с этим тянули, потому что это должно было произойти еще год назад, может, даже полтора. То, что они пытались делать, не имело достаточного эффекта, чтобы действительно повлиять на Россию, остановить войну или позволить Украине оттеснить оккупантов назад", – заметил полковник британской армии в отставке.

По мнению Гранта, европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны помочь, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.

"Мы медленно, но уверенно двигаемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений в этом", — отметил эксперт.

Он убежден, что на определенном этапе это произойдет, потому что альтернативой разве что поиск огромного количества боеприпасов, огромного количества оборудования и всего необходимого.

Читайте на портале "Комментарии" — главные ожидания с июня: что изменится в военном, политическом и дипломатическом плане. Эксперты подробно проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-mi-povilno-ale-vpevneno-rukhaemosya-do-togo-shcho-evropeyski-viyska-budut-zmusheni-brati-uchast-u-boyovikh-diyakh-britanskiy-polkovnik-grant
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