Долго на связи: как изменятся правила работы мобильных сетей во время отключения

В Украине обновились правила мобильных операторов. Теперь они должны гарантировать, что мобильная связь будет работать до 10 часов даже при отключении электроэнергии. Это решение принято Национальным центром управления и тестирования (НЦУ) и выдвигает новые требования перед мобильными компаниями.

Мобильные операторы должны обеспечить 10 часов работы без света

До этого момента стандартом было обеспечение четырехчасовой работы сети в случае отсутствия электроэнергии. Но отныне, учитывая частые отключения и потребность в стабильной связи для обеспечения безопасности и коммуникации, нормы были пересмотрены.

Основные сроки выполнения новых требований следующие:

До 1 октября необходимо оснастить 60% базовых станций системами автономного питания.

К 1 ноября увеличить этот показатель до 70%.

До января 2025 все базовые станции должны быть полностью независимыми от внешнего питания.

Дополнительно до конца текущего года 25% станций в каждой области должны быть оборудованы генераторами с достаточным запасом топлива или аккумуляторными батареями, которые могут обеспечить их работу в течение 72 часов без подзарядки.





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