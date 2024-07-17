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Долго на связи: как изменятся правила работы мобильных сетей во время отключения

Мобильные операторы должны обеспечить 10 часов работы без света

сегодня, 14:10
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Черновалова Кристина

В Украине обновились правила мобильных операторов. Теперь они должны гарантировать, что мобильная связь будет работать до 10 часов даже при отключении электроэнергии. Это решение принято Национальным центром управления и тестирования (НЦУ) и выдвигает новые требования перед мобильными компаниями.                                                 

Долго на связи: как изменятся правила работы мобильных сетей во время отключения

Мобильные операторы должны обеспечить 10 часов работы без света

До этого момента стандартом было обеспечение четырехчасовой работы сети в случае отсутствия электроэнергии. Но отныне, учитывая частые отключения и потребность в стабильной связи для обеспечения безопасности и коммуникации, нормы были пересмотрены.

Основные сроки выполнения новых требований следующие:                                            

  • До 1 октября необходимо оснастить 60% базовых станций системами автономного питания.

  • К 1 ноября увеличить этот показатель до 70%.

  • До января 2025 все базовые станции должны быть полностью независимыми от внешнего питания.                       

Дополнительно до конца текущего года 25% станций в каждой области должны быть оборудованы генераторами с достаточным запасом топлива или аккумуляторными батареями, которые могут обеспечить их работу в течение 72 часов без подзарядки.                  

Долго на связи: как изменятся правила работы мобильных сетей во время отключения - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Киев, как и другие регионы Украины, страдает от отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако киевляне замечают, что продолжительность отключений в столице часто больше, чем в других областях. "Комментарии" обратились к НЭК "Укрэнерго", чтобы выяснить, верны ли наблюдения жителей столицы.



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Источник: https://cip.gov.ua/ua/news/rozporyadzhennya-ncu-vid-15-07-2024-539-2344-pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhennya-ncu-154-1959-rozporyadzhennya-ncu-pro-zabezpechennya-stalosti-elektronnikh-komunikaciinikh-merezh-v-umovakh-voyennogo-stanu
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