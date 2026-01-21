Документ о послевоенном восстановлении Украины сорван: на Западе разоблачили неожиданную причину

Рубрики
Планы по подписанию соглашения между Украиной и США о послевоенном восстановлении экономики стоимостью 800 миллиардов долларов отсрочены из-за дипломатического спора вокруг Гренландии и инициативы главы Белого дома Дональда Трампа под названием "Совет мира".
Фото: из открытых источников
По информации Financial Times, ссылаясь на шесть информированных источников, объявление масштабного экономического плана, которое должно было состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе, не состоялось. План предусматривал согласование между Украиной, США и европейскими странами.
Еще один высокопоставленный собеседник добавил, что спор вокруг Гренландии и инициативы "Совет мира" полностью отодвинул на второй план запланированное внимание к украинскому плану экономического развития во время форума.
Источники FT также отметили, что напряженность между США и европейскими столицами прервала переговоры чиновников в понедельник вечером. США даже не направили своего представителя на обсуждение, свидетельствующее об изменении дипломатической атмосферы.
"Настроение в переговорах изменилось: Трамп перешел границу, и мы не можем притворяться, что все идет по плану", — отметил один из дипломатов ЕС.
В то же время, собеседники подчеркнули, что экономический план для Украины не отменен полностью. Его все еще можно подписать позже, когда напряженность в отношениях США и европейских столиц будет спадать.
