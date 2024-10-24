Добровольцы массово обращаются в центры рекрутинга: в каком городе больше всего

На прошлой неделе в центры рекрутинга по всей стране обратились 956 добровольцев. Из которых 17,3% – на Харьковщине, 15,9% – на Днепропетровщине, 14,9% – в Киеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

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Всего с начала работы центров в них обратилось 21 910 человек. Из которых рассматриваются как потенциальные кандидаты в Сил обороны Украины 5415 человек.

Цель центров рекрутинга – осовременить процесс вовлечения граждан в армию и предложить желающим возможность широкого применения гражданских навыков в противостоянии вражеской агрессии. Алгоритм рекрутинга, разработанный Генеральным штабом и Министерством обороны Украины, позволяет сделать подбор должности для кандидатов максимально доступным и предсказуемым. Центры рекрутинга не имеют отношения к структурам ТЦК и СП, а сами рекрутеры не являются военнослужащими и не могут вручать посетителям повестки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военнообязанных мобилизуют, несмотря на бронирование: юрист о циничной практике

Работники ТЦК, несмотря на наличие бронирования, мобилизуют военнообязанных. Суды принимают решение о незаконной мобилизации, однако пока человек получит его, он должен служить. Об этом рассказал военный юрист Роман Лихачев в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

По словам юриста, есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно. Он убежден, что нужно искать справедливые пути баланса между необходимостью мобилизации и бронированием, чтобы не было злоупотреблений.

“Много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают в армию. У меня таких обращений очень много и то, что люди недооформляют документы. Также есть случаи мобилизации, потому что у ТЦК есть план”, — отметил он. По словам адвоката, есть и судебные решения, которые забронированного призвали незаконно, однако человек получит это решение через год, полтора, и все это время он будет служить.