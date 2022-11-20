«Добро пожаловать в ад». Украинские хакеры сломали российские кабельные телеканалы (ВИДЕО)

Украинский фронт активно работает на многих линиях фронта, в том числе и кибернетическом. Украинские хакеры сломали российские кабельные телеканалы и поздравили с Днем ракетных войск и артиллерии Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram -канал. Стратком ВСУ.

Хакеры взломали российские телеканалы. Фото с открытых источников

На телеканалах РФ определенное время крутили видео, где показывали статистику потерь Российской Федерации в войне против Украины. Кроме того, в начале видеоролика президент России Владимир Путин обращается к россиянам.

"Я обещал, что мы победим!" – заявил российский диктатор.

После этого видео демонстрирует уничтожение российской техники и личного состава. Таким образом, украинские хакеры показали масштабы потерь России, в частности обнародовали статистику уничтоженных артиллерийских систем – 1865 единиц по состоянию на 19 ноября.

Смонтированный ролик сопровождается музыкальной заставкой со словами: "Добро пожаловать в ад".

Посмотреть видеоролик, который украинские хакеры показали на российских телеканалах, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры сломали телеканалы в аннексированном Крыму и показали видео с атакой морских дронов. Тогда ВСУ провели удачную спецоперацию, в результате которой уничтожили и повредили несколько российских кораблей, в том числе и фрегат "Адмирал Макаров", ставший крупнейшим судном Черноморского флота после потопления крейсера "Москва".

Также "Комментарии" писали о хакерах, работающих на Путина. Они получили доступ к телефону Лиз Трасс, которая, вероятно, имела важную конфиденциальную информацию, в том числе и о поставках оружия в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!