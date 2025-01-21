Добиваем до конца: где в России заявили о сильных взрывах

Вечером понедельника в Воронежской области вблизи населенного пункта Лиски сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу, которая уже была под ударом пять дней назад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Взрывы. Фото: из открытых источников

В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что в результате падения одного из БПЛА на территорию нефтебазы произошло возгорание. Все якобы сбили ПВО и средства РЭБ.

Ранее, в ночь с 15 на 16 января на нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ в Лисках уже была атака. 17 января в районе вводили чрезвычайное положение из-за продолжающегося пожара.

Читайте также на портале "Комментарии" — протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что война в Украине, а также другие военные конфликты возникают из-за падения морали в обществе, в частности, предпочтения мужчин к мастурбации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский священник Андрей Ткачев во время беседы с прихожанами высказал неожиданные мнения по поводу причин начала российско-украинской войны. По его словам, если мужское семя не попадает в тело жены, то будет литься кровь, поэтому как бы и началась война России против Украины.

"Единственное место, куда должно литься семя мужское — это лоно его родной жены. А если семя льется куда-то не туда, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие", — утверждает священник.

Также издание "Комментарии" сообщало — 18 января дроны ГУР Минобороны атаковали нефтебазу в Тульской области России. Известно о по меньшей мере десяти "прилетах". Об этом сообщили источники в украинской разведке.

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", — рассказали в разведке.



