США хотят окончания войны России против Украины. Но это сложный конфликт, и до справедливого мира, когда Украина останется суверенной и независимой страной, еще далеко. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Мы хотели бы, чтобы эта война в Украине закончилась справедливым финалом, справедливым миром, прочным миром", — сказал госсекретарь.

Вместе с тем, Рубио отметил, что "это сложный конфликт, и речь идет не только о том, чтобы положить ему конец".

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить ему конец, потому что погибает много людей и много разрушений.

"Но речь идет о справедливом конце, в котором Украина останется суверенной и независимой страной, и мы сможем положить конец этому очень дорогостоящему и разрушительному конфликту. До этого еще далеко. Это будет нелегко", — сказал госсекретарь.

Марко Рубио сообщил, что в переговоры вовлечено несколько человек. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент находятся в Европе.

"Я буду там позже на этой неделе. Поэтому мы будем говорить с нашими европейскими союзниками. Мы будем говорить с украинцами. Я встречусь с ними позже на этой неделе. Так же, как и вице-президент. Я думаю, что министр обороны, министр финансов Бессент также будет встречаться с ними", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву. Также Стив Уиткофф вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Fox News.



