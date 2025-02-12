У Трампа куда-то делась уверенность в скором завершении войны в Украине: что теперь говорят

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Кравцев Сергей
США хотят окончания войны России против Украины. Но это сложный конфликт, и до справедливого мира, когда Украина останется суверенной и независимой страной, еще далеко. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Вместе с тем, Рубио отметил, что "это сложный конфликт, и речь идет не только о том, чтобы положить ему конец".
По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить ему конец, потому что погибает много людей и много разрушений.
Марко Рубио сообщил, что в переговоры вовлечено несколько человек. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент находятся в Европе.
Читайте также на портале "Комментарии" — посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву. Также Стив Уиткофф вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Fox News.
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