До сих пор не исправлена вопиющая несправедливость этой войны: о чем речь

Срок службы в ВСУ нужно срочно урегулировать на законодательном уровне, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Евгений Дикий.

Война в Украине

По его мнению, сейчас важно установить предельный срок службы в рядах Вооруженных сил Украины.

"Наши граждане не должны покупать билет в один конец. Напротив, они должны понимать, что отвоюют свое, а дальше их заменят. И сколько бы ни продолжалась эта война, наши граждане будут знать, что через некоторое время они смогут вернуться домой и их заменят те, кто в это время был в тылу", — отметил Дикий.

Впрочем, по его словам, здесь есть определенная последовательность. По его мнению, сначала необходимо убедиться, что государство может обеспечить хороший уровень демобилизации, а потом можно и нужно обеспечить нашим защитникам демобилизацию.

Эксперт подчеркнул, что Верховная Рада должна урегулировать вопросы предельных сроков службы в ВСУ.

"Ибо до сих пор у нас не исправлена вопиющая несправедливость этой войны. Ведь создается впечатление, что те люди, которые пошли нас защищать в 2022 году, будут делать это до конца войны", — заявил Дикий.

При этом эксперт добавил, что нет никаких гарантий, что можно набрать достаточное количество людей, чтобы их заменить. По его словам, Верховная Рада шагнула в сторону усиления демобилизации и этот шаг дал серьезные результаты.

"Далее следует сделать следующие несколько шагов. В частности, предельный срок службы и криминализацию уклонения от учета”, — добавил Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроект о демобилизации военных должно разработать правительство , впрочем, он не предоставляет парламенту по этому поводу никаких предложений.



