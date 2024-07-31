До сих пор не исправлена вопиющая несправедливость этой войны: о чем речь

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Ткачик Олеся
Срок службы в ВСУ нужно срочно урегулировать на законодательном уровне, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Евгений Дикий.
Война в Украине
По его мнению, сейчас важно установить предельный срок службы в рядах Вооруженных сил Украины.
Впрочем, по его словам, здесь есть определенная последовательность. По его мнению, сначала необходимо убедиться, что государство может обеспечить хороший уровень демобилизации, а потом можно и нужно обеспечить нашим защитникам демобилизацию.
Эксперт подчеркнул, что Верховная Рада должна урегулировать вопросы предельных сроков службы в ВСУ.
При этом эксперт добавил, что нет никаких гарантий, что можно набрать достаточное количество людей, чтобы их заменить. По его словам, Верховная Рада шагнула в сторону усиления демобилизации и этот шаг дал серьезные результаты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроект о демобилизации военных должно разработать правительство , впрочем, он не предоставляет парламенту по этому поводу никаких предложений.
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Ігор
сегодня, 12:50
Депутати мери інші корумповані та сам Фюрер чомусь не жаліються ще їм доведеться до кінця війни на важкій роботі страждати. Може треба кризу не затягувати, а ні терміни перебування на ній обмежувати? Та й Клоун готується потужно вийти на кордони 1991 наступного літа. Ви що заперечуєте і не вірите його геніальному плану?