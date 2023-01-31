До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО)

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Vitalii Rozkariaka
На днях
сотрудники украинской пограничной службы задержали очередную партию беглецов, в
состав которой вошли трое молодых парней, они пытались сбежать в Венгрию. По
официальным данным, один из продемонстрировал огромную изобретательность,
замаскировавшись под женщину. На фотографии видно, как рядом с
пограничниками стоит небольшого роста "девушка", с длинными волосами, в женской
одежде и даже маникюром красного цвета.
фото задержанных, из открытых источников
Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники тут же
догадались, что под париком и косметикой скрывается мужчина, однако тот решил
играть роль до конца – он еще довольно долго изображал из себя девушку, пока в
конечном итоге, осмыслив свое положение, во всем признался.
Дело троих "беглецов", говориться в сообщении, дошло до суда. В данный момент все задержанные полностью готовы к сотрудничеству, причем, не только с правоохранительными органами, но и с местными военкоматами. Каждый из них вскоре встретится с сотрудниками территориального призывного пункта.
В данном
контексте стоит добавить, что в связи с военным положением в Украине, не только
побег из страны, но и игнорирование повестки из военкомата, то есть уклонение
от службы, может привести к уголовной ответственности. Молодым парням и
мужчинам может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее
мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени
намерен посетить Польшу с рабочим визитом. Отмечается, что обе стороны никак не
комментируют данное заявление американского политика, никто их них не сообщает
ни причин, ни точной даты приезда Байдена.
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