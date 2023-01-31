logo

BTC/USD

22982.83

ETH/USD

1579.85

LTC/USD

93.76

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО)

Дело троих «беглецов», говориться в сообщении, дошло до суда. В данный момент все задержанные полностью готовы к сотрудничеству, причем, не только с правоохранительными органами, но и с местными военкоматами

сегодня, 14:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях сотрудники украинской пограничной службы задержали очередную партию беглецов, в состав которой вошли трое молодых парней, они пытались сбежать в Венгрию. По официальным данным, один из продемонстрировал огромную изобретательность, замаскировавшись под женщину. На фотографии видно, как рядом с пограничниками стоит небольшого роста "девушка", с длинными волосами, в женской одежде и даже маникюром красного цвета.

До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО)

фото задержанных, из открытых источников

Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники тут же догадались, что под париком и косметикой скрывается мужчина, однако тот решил играть роль до конца – он еще довольно долго изображал из себя девушку, пока в конечном итоге, осмыслив свое положение, во всем признался.

Дело троих "беглецов", говориться в сообщении, дошло до суда. В данный момент все задержанные полностью готовы к сотрудничеству, причем, не только с правоохранительными органами, но и с местными военкоматами. Каждый из них вскоре встретится с сотрудниками территориального призывного пункта.

До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО) - фото 2
До последнего изображал из себя женщину: пограничники задержали очередную партию «беглецов» (ФОТО) - фото 3

В данном контексте стоит добавить, что в связи с военным положением в Украине, не только побег из страны, но и игнорирование повестки из военкомата, то есть уклонение от службы, может привести к уголовной ответственности. Молодым парням и мужчинам может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени намерен посетить Польшу с рабочим визитом. Отмечается, что обе стороны никак не комментируют данное заявление американского политика, никто их них не сообщает ни причин, ни точной даты приезда Байдена. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polsatnews.pl/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!