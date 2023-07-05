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До какого месяца у контрнаступления ВСУ есть «окно возможностей» - что будет потом

В случае определенных успехов Украине могут предоставить оружие, которое поможет ВСУ закончить войну

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что контрнаступление все еще не может набрать ожидаемый многими украинцами темп, продвижения украинских защитников все-таки есть. Об этом говорят не только в Минобороны РФ, но и западные аналитики. Тем не менее, первый месяц лета уже позади, пошел второй. Сколько времени у украинской армии для контрнаступления? Какую задачу сейчас выполняют наши военные, продавливая оборону врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

До какого месяца у контрнаступления ВСУ есть «окно возможностей» - что будет потом

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Украина пока зависит от воли союзников, поскольку те поставляют ей сейчас патроны и снаряды

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Radio NV" заявил, у украинских защитников времени примерно до октября. Есть надежда, что, продемонстрировав за это время определенные успехи на поле боя мы получим более мощное вооружение от западных партнеров. 


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По словам Евгения Дикого, "окно возможностей" у украинского контрнаступления до октября, об этом "дают понять" на Западе.

Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, в случае определенных успехов Украине могут предоставить оружие, которое поможет ВСУ закончить войну. Но, если результатов к тому времени украинская армия не продемонстрирует, Киев будут склонять к замораживанию конфликта. В таком случае одержит победу российская пропаганда, продвигаемая тезис о так называемой "боевой ничье".

"Что будто обе стороны уже сделали максимум возможного, получили максимум возможных результатов, все равно уже ни мы, ни россияне ничего не добьемся, то какой смысл просто гробить людей годами на одной и той же линии фронта, лучше на этой самой линии фронта просто "перестать стрелять", — высказался Дикий.

Каких-то быстрых прорывов по примеру Харьковской операции ждать не стоит

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что основной задачей украинских защитников сейчас есть продавливание полосы обеспечения и выход ко второй линии обороны россиян.

Эксперт подчеркнул, что полоса обеспечения плотнее всего уложена минами.

"Далее цель – выход ко второй линии обороны. По ряду локаций, по ряду направлений мы очень близки к этому. Кое-где есть непосредственно уже столкновение со второй линией обороны. И когда будут выровнены все фланги, тогда можно говорить о привлечении основной ударной группы", – заявил Коваленко.

По его информации, Генштаб до сих пор не отдал команду основным резервам вступать в бой. До сих пор на фронте исключительно подразделения ограниченного функционала. Когда командование даст приказ выдвигаться основной ударной группе, интенсивность боевых действий будет намного выше.

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