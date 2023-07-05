До какого месяца у контрнаступления ВСУ есть «окно возможностей» - что будет потом

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что контрнаступление все еще не может набрать ожидаемый многими украинцами темп, продвижения украинских защитников все-таки есть. Об этом говорят не только в Минобороны РФ, но и западные аналитики. Тем не менее, первый месяц лета уже позади, пошел второй. Сколько времени у украинской армии для контрнаступления? Какую задачу сейчас выполняют наши военные, продавливая оборону врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Radio NV" заявил, у украинских защитников времени примерно до октября. Есть надежда, что, продемонстрировав за это время определенные успехи на поле боя мы получим более мощное вооружение от западных партнеров.
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По словам Евгения Дикого, "окно возможностей" у украинского контрнаступления до октября, об этом "дают понять" на Западе.
Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, в случае определенных успехов Украине могут предоставить оружие, которое поможет ВСУ закончить войну. Но, если результатов к тому времени украинская армия не продемонстрирует, Киев будут склонять к замораживанию конфликта. В таком случае одержит победу российская пропаганда, продвигаемая тезис о так называемой "боевой ничье".
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что основной задачей украинских защитников сейчас есть продавливание полосы обеспечения и выход ко второй линии обороны россиян.
Эксперт подчеркнул, что полоса обеспечения плотнее всего уложена минами.
По его информации, Генштаб до сих пор не отдал команду основным резервам вступать в бой. До сих пор на фронте исключительно подразделения ограниченного функционала. Когда командование даст приказ выдвигаться основной ударной группе, интенсивность боевых действий будет намного выше.
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