До 2054 или 2072 года: политолог сделал настораживающий прогноз о войне в Украине

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Кравцев Сергей
То, что происходит сейчас в Украине – это не та война, которую привыкли понимать наши соотечественники, анализируя события Первой мировой или Второй мировой войн. Это длительный конфликт, который начался не в 2022-м и даже не в 20214-м. Украина находится в длительном конфликте, а на восстановления порядка уйдут десятилетия. Если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, то это будет успех. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Суспильне" высказал известный украинский публицист, политолог и телеведущий Виталий Портников.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что такие конфликты длятся десятилетиями и далеко не всегда приходят к своему логическому завершению.
Эксперт напомнил, что со времени оккупации Украинской Народной Республики большевиками в 1920 году до провозглашения украинской независимости прошел 71 год. Теперь мы имеем дело с конфликтом такой же продолжительности.
По его словам, если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, это будет успех.
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morrison
сегодня, 09:52
ишь ты как заговорили;) а как же петины за пару часов и вовины хоть с чертом лысым?.. А тут вон как – столетняя война намечается. Только у нас нет рыцарской кавалерии:) А из портникова камандыр не получится. Ну, и раз уж вас потянуло на исторические параллели – очень советую поработать над периодом Руины, сколько длилось и чем закончилось. Потом нам тут напишете про свои оналезы.