До 2054 или 2072 года: политолог сделал настораживающий прогноз о войне в Украине

То, что происходит сейчас в Украине – это не та война, которую привыкли понимать наши соотечественники, анализируя события Первой мировой или Второй мировой войн. Это длительный конфликт, который начался не в 2022-м и даже не в 20214-м. Украина находится в длительном конфликте, а на восстановления порядка уйдут десятилетия. Если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, то это будет успех. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Суспильне" высказал известный украинский публицист, политолог и телеведущий Виталий Портников.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Во-первых, должны осознать масштабность задач. Во-вторых, осознать, что находимся в долгом конфликте. В-третьих — осознать, что для того, чтобы восстановить порядок, который нам кажется наиболее правильным и цивилизованным – или построить новый, могут пройти десятилетия", — заявил Виталий Портников.

Он напомнил, что такие конфликты длятся десятилетиями и далеко не всегда приходят к своему логическому завершению.

Эксперт напомнил, что со времени оккупации Украинской Народной Республики большевиками в 1920 году до провозглашения украинской независимости прошел 71 год. Теперь мы имеем дело с конфликтом такой же продолжительности.

"Такие конфликты в Европе и без нас есть. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра появилась в 1975 году. Ближневосточный конфликт — 1948 год", — высказался эксперт.

По его словам, если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, это будет успех.

"Должны ли мы все это время воевать? Можем ли найти модель, чтобы перейти от военных механизмов к политическим, стать частью европейского сообщества и НАТО? Это все требует нестандартных решений", — подытожил Портников.

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