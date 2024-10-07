Дмитрий Лубинец: «Казни украинских военных допускаются высшим руководством РФ»

В последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией украинских военных, которые сдаются в плен. Вчера в Интернете появилось очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области.

Кадры из видео "Азов". Скриншот

Об этом сообщает 12 бригада специального назначения "Азов" и Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует портал "Комментарии".

"Со своей стороны, как Омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем возможным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке", – отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что такие вещи – это недопустимо и нарушение прав человека! В то же время, поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание.

Напомним, вчера 12 бригада специального назначения "Азов" опубликовала чувствительное видео, на котором видно, как российские военные расстреливают пленных украинских бойцов в Нью-Йорке.

Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство.