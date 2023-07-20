Для Запада поставки новой техники ВСУ теперь не приоритет: СМИ узнали детали

Акцент среди западных союзников Украины теперь сместился на ремонт и техническое обслуживание техники, которую Украина получила за последнее время. Именно это теперь приоритет, а не поставка нового вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Украина продолжает свое контрнаступление и с каждым днем увеличивается количество техники, которую нужно оперативно ремонтировать и возвращать на поле боя.

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"Необходимость ремонта поврежденной бронетехники и артиллерийских орудий для возвращения на передовую стала более острой, чем это было раньше. Это может быть признанием того, что война в Украине будет продолжаться еще месяцы и годы", – говорится в материале.

Замминистра обороны США Уильям Лапланте заявил, что Вашингтон пытается оперативно создавать ремонтные предприятия в Европе. Именно на этом акцентируют свое внимание страны-партнеры Украины.

Издание подчеркивает, поддержание в хорошем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов, чтобы украинская армия могла продолжать свое атаковать, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран.

США перевели на украинский язык более 700 технических пособий для переданного оружия и опросили оборонные фирмы по всему миру, чтобы получить пакеты технических данных для этих систем.

Рабочая группа также проводит серию встреч с оборонными фирмами из США и Европы, чтобы понять, что еще они могут сделать, чтобы помочь как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Особое внимание уделяется тому, как производить больше артиллерийских боеприпасов, которые Украине очень нужны.

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