Для Трампа важнее будущее Путина: генерал шокировал причину отказа США усилить ПВО Украины

Вопрос передачи Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot снова оказался в центре внимания после публикации Financial Times, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни таких ракет. По данным издания, американский лидер объяснил это ограниченными запасами, которые, по его словам, прежде всего нужны самой американской армии.

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Впрочем, глава Пентагона Пит Гегсет публично отрицал информацию о дефиците ключевых ракет в США, назвав такие сообщения ложными. На этом фоне военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подверг сомнению аргументацию американской администрации.

По словам эксперта, Вашингтон уже неоднократно давал Украине громкие обещания, которые так и не были реализованы.

"Белый дом уже обещал Украине десяток батарей Patriot, которых до сих пор нет. Такая же история была с ракетами Tomahawk, а теперь – с лицензиями на ракеты-перехватчики", – отметил Романенко.

По его мнению, нынешние заявления о возможном лицензировании производства или передаче вооружения ближе к зиме не дают Украине реальных гарантий.

"Они обещают ракеты, рассмотреть лицензирование, поближе к зиме – это значит после выборов. А кем будет Трамп, с какими полномочиями и как будет выглядеть его партия в Конгрессе – это большой вопрос. И потому это обещания ни о чем", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Романенко также обратил внимание на ограничение использования американского вооружения. По его словам, Украина могла бы более эффективно уничтожать пусковые установки российских ракет, если бы имела разрешение применять дальнобойные ракеты из истребителей F-16.

"Американцы не позволяют использовать эти ракеты из F-16, а только из советских самолетов. Почему? Потому что Трамп боится за будущее Путина. Если что-то двигается вперед, происходит звонок, то все сразу меняется с ног на голову", – заявил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия с приближением осенне-зимнего периода может активизировать атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых ударов. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко после заседания Совета национальной безопасности и обороны.