Для РФ все идет по плану: в эстонской разведке рассказали, к чему готовится Путин

Ситуация на третьем году полномасштабной войны РФ против Украины выглядит для российского диктатора Владимира Путина все более стабильно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Policy", ссылаясь на заявление генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале отмечается, главный политический соперник Владимира Путина Алексей Навальный умер. Жизненно важная военная помощь США Украине остановилась в Конгрессе, и Россия перевела свою экономику на военное русло, стимулируя оборонное производство и экономический рост вопреки международным санкциям.

Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии, "все более или менее снова идет по плану" для России. Российские военачальники научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

"Похоже, что россияне, в принципе, превращаются в организацию, которая учится в армии", — сказал Розин.

Он добавил, что теперь путинский режим решает проблемы, которые возникают на поле боя, в течение нескольких месяцев.

"Россияне, по нашему пониманию, всегда решали свои вопросы или проблемы через массовость. И это у них получалось на протяжении всей истории", — сказал Розин.

По его словам, реформы российских вооруженных сил, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичной армии советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".

Война между Россией и НАТО не является неизбежной, сказал Розин, который отметил, что еще многое можно сделать для сдерживания Москвы.

"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе", — сказал он.

"Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от исхода этой войны", — подытожил глава эстонской разведки.

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