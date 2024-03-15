Для РФ все идет по плану: в эстонской разведке рассказали, к чему готовится Путин

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Кравцев Сергей
Ситуация на третьем году полномасштабной войны РФ против Украины выглядит для российского диктатора Владимира Путина все более стабильно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Policy", ссылаясь на заявление генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В материале отмечается, главный политический соперник Владимира Путина Алексей Навальный умер. Жизненно важная военная помощь США Украине остановилась в Конгрессе, и Россия перевела свою экономику на военное русло, стимулируя оборонное производство и экономический рост вопреки международным санкциям.
Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии, "все более или менее снова идет по плану" для России. Российские военачальники научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.
Он добавил, что теперь путинский режим решает проблемы, которые возникают на поле боя, в течение нескольких месяцев.
По его словам, реформы российских вооруженных сил, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичной армии советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".
Война между Россией и НАТО не является неизбежной, сказал Розин, который отметил, что еще многое можно сделать для сдерживания Москвы.
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