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Для РФ хотят установить дедлайн для прекращения огня в Украине

В Канаде считают, что отказ России от прекращения огня "должен иметь последствия"

сегодня, 11:42
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Кравцев Сергей

То, что страна-агрессор фактически отказывается выполнять договоренности о прекращении огня, должно иметь для нее последствия, а для окончательного решения Москвы относительно участия или неучастия в этой договоренности должен быть установлен конкретный дедлайн. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли перед началом второго дня заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля.

Для РФ хотят установить дедлайн для прекращения огня в Украине

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Фактический отказ руководства Кремля от прекращения огня должен иметь для России практические последствия, отметила глава МИД Канады.

"Россия должна вернуться с четкой позицией. Задержка в ее реакции на предложение о прекращении огня является важной. Мы считаем, что если в конце концов она не согласится на прекращение огня, должны быть последствия", – сказала Мелани Жоли.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев провели переговоры в Вашингтоне, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным из-за того, что тот откровенно затягивает принятие важных решений о перемирии в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – среди окружения президента США Дональда Трампа в Белом доме набирает популярности мнение, что президент США должен воздержаться от разговоров с хозяином Кремля по телефону, потому как тот продолжает откровенно рушить все планы американского лидера по прекращению огня в Украине. Об этом говорится в материале "NBC News".




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