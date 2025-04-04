Для РФ хотят установить дедлайн для прекращения огня в Украине

То, что страна-агрессор фактически отказывается выполнять договоренности о прекращении огня, должно иметь для нее последствия, а для окончательного решения Москвы относительно участия или неучастия в этой договоренности должен быть установлен конкретный дедлайн. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли перед началом второго дня заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля.

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Фактический отказ руководства Кремля от прекращения огня должен иметь для России практические последствия, отметила глава МИД Канады.

"Россия должна вернуться с четкой позицией. Задержка в ее реакции на предложение о прекращении огня является важной. Мы считаем, что если в конце концов она не согласится на прекращение огня, должны быть последствия", – сказала Мелани Жоли.

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Также издание "Комментарии" сообщало – среди окружения президента США Дональда Трампа в Белом доме набирает популярности мнение, что президент США должен воздержаться от разговоров с хозяином Кремля по телефону, потому как тот продолжает откровенно рушить все планы американского лидера по прекращению огня в Украине. Об этом говорится в материале "NBC News".



