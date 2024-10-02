Для поляков и чехов оккупация Украины не смертельная: красноречивые заявления лидеров

Восточноевропейские соседи Украины в последнее время наговорили немало интересного, в полной мере характеризующих их, а также уровень их понимания ситуации в Украине, отмечает политолог Петр Олещук.

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По его словам, сначала чешский президент Петр Павел говорил о "невозможности освобождения украинской территории" военным путем. Затем Радослав Сикорский, польский министр иностранных дел, начал придумывать какие-то "администрации ООН" для Крыма. Ну и венгерский советник Виктора Орбана начал что-то рассказывать, что сопротивление Украиной российской агрессии было "безответственным", и венгры бы сразу сдались. При этом эксперт считает, что все эти заявления связаны между собой.

Как отметил политолог, в Украине привыкли считать, что лучше всего понимают нас в Восточной Европе, ведь они тоже знают, что такое российская оккупация, впрочем, это не совсем так.

"Глубинное отличие украинцев от поляков, чехов и венгров состоит в том, что по отношению к полякам, чехам, венграм и т.д. россияне никогда не сомневались в их существовании. Соответственно, самое плохое, что могло ожидать — установление марионеточного правительства, навязывание государственной идеологии, "точечные" аресты. Иногда – расстрелы отдельных лиц. Собственно, это происходило в ряде восточноевропейских государств в ХХ ст. Соответственно, они склонны полагать, что российское господство – это, конечно, очень плохо. Но не так уж смертельно", — говорит Олещук.

Впрочем, по его словам, украинцев это никак не касается, ведь РФ стремится уничтожить Украину и украинский народ.

"Для этого нужно искоренять украинское наследие, физически уничтожать активистов, депортировать и уничтожать просто людей с украинским сознанием. Собственно делать то, что они делали и делают на оккупированных территориях", — говорит Олещук.

По его мнению, некоторые украинцы понимают литовцы, латыши и эстонцы. Да, говорит эксперт, у них не было голодомора, но они знают, что такое массовые депортации в Сибирь всех подряд. Кроме того, кое-что помнят финны, которые имели опыт, когда целые регионы приходилось эвакуировать в центральные районы, потому что эти территории занимали российские оккупанты.

"Но украинский опыт все равно уникален. Это не о желании контроля территорий, не о "зонах влияния", не о "лояльности элит". Это просто о геноциде. Буча, уничтожены города востока, убийства пленных, пытки гражданских, похищение и денационализация детей – это все из этого списка. И это то, о чем никто, кроме украинцев, не имеет в мире никакого воображения", — подчеркнул Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Чехии предположил, что территории Украины останутся под оккупацией.



