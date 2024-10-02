Для поляков и чехов оккупация Украины не смертельная: красноречивые заявления лидеров

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Восточноевропейские соседи Украины в последнее время наговорили немало интересного, в полной мере характеризующих их, а также уровень их понимания ситуации в Украине, отмечает политолог Петр Олещук.
Украина
По его словам, сначала чешский президент Петр Павел говорил о "невозможности освобождения украинской территории" военным путем. Затем Радослав Сикорский, польский министр иностранных дел, начал придумывать какие-то "администрации ООН" для Крыма. Ну и венгерский советник Виктора Орбана начал что-то рассказывать, что сопротивление Украиной российской агрессии было "безответственным", и венгры бы сразу сдались. При этом эксперт считает, что все эти заявления связаны между собой.
Как отметил политолог, в Украине привыкли считать, что лучше всего понимают нас в Восточной Европе, ведь они тоже знают, что такое российская оккупация, впрочем, это не совсем так.
Впрочем, по его словам, украинцев это никак не касается, ведь РФ стремится уничтожить Украину и украинский народ.
По его мнению, некоторые украинцы понимают литовцы, латыши и эстонцы. Да, говорит эксперт, у них не было голодомора, но они знают, что такое массовые депортации в Сибирь всех подряд. Кроме того, кое-что помнят финны, которые имели опыт, когда целые регионы приходилось эвакуировать в центральные районы, потому что эти территории занимали российские оккупанты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Чехии предположил, что территории Украины останутся под оккупацией.
Новости