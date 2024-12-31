Диверсия в Балтийском море: СМИ предупреждает о все более высокой напряженности

Причастность России к повреждению электрокабеля Estlink-2 между Финляндией и Эстонией вызывает серьезные опасения безопасности европейской инфраструктуры. Инцидент произошел на Рождество, и, как отмечает издание The Hill, он может быть связан с судном Eagle S , которое ходит под флагом Островов Кука. По данным западных чиновников, это судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.

Диверсии в Балтийском море (фото из открытых источников)

Eagle S, вероятно, повредило кабель якорем, увлекая его на глубину до 62 миль. Хотя финская полиция конфисковала судно, пока неясно, было ли это результатом небрежности или целенаправленной диверсией. Несмотря на то, что повреждение кабеля не повлекло за собой значительных перебоев в системе, сам факт инцидента обострил дискуссию о защите критически важной подводной инфраструктуры, особенно в контексте российской агрессии против Украины.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что попытки диверсий в Балтийском море являются частью масштабной кампании, направленной на подрыв энергетической и цифровой инфраструктуры Европы.

Подобные инциденты случались и раньше. В 2023 году Китай обвинялся в повреждении подводных кабелей в европейских водах. Так, авианосец Yi Peng 3 подозревали в перерезке нескольких кабелей, а гонконгское судно нанесло ущерб ключевому газопроводу между Эстонией и Финляндией.

Эксперты Якуб Джанда и Джеймс Корера отмечают, что подобные действия свидетельствуют о росте сотрудничества между Россией и Китаем. По их мнению, для предотвращения подобных инцидентов необходима политическая воля и единство Западных государств.

В августовском отчете Центра стратегических и интернациональных исследований (CSIS) говорится, что подводные кабели стали принципиальным полем глобального соперничества. Россия, как государство с наземным доступом в Интернет, рассматривает их как уязвимую точку давления на Запад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах усилить военное присутствие в Балтийском море для защиты подводной инфраструктуры. Европейские правительства также призывают к инвестированию в новые технологии защиты кабелей и созданию более безопасных цепей снабжения.

Хотя международные соглашения, такие как статья 113 Конвенции ООН по морскому праву, предусматривают наказание за повреждение кабелей, их реализация усложняется, особенно в международных водах.

На сегодняшний день в мире действует более 600 подводных кабелей, обеспечивающих основной объем передачи данных между континентами. По данным Фонда Карнеги, они уязвимы к физическим атакам, изломам и шпионажу. Контроль за этой инфраструктурой преимущественно принадлежит компаниям из США, Франции и Японии, хотя Китай активно расширяет свою долю через компанию HMN Technologies.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после диверсии в Балтийском море в НАТО выступили с заявлением. Североатлантический альянс усилит военное присутствие в Балтийском море для сохранения бдительности и предотвращения новых инцидентов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи членов Альянса в штаб-квартире НАТО для консультаций по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море.