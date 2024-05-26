Диверсионные операции низкого уровня: РФ проводит поджоги в Европе

Американская разведка и их союзники говорят о росте численности диверсионных операций низкого уровня на территории Европы, которые, как утверждают они, являются частью кампании РФ по подрыву поддержки военных действий на территории Украины.

Россия проводит поджоги в Европе (фото из открытых источников)

Как информирует The New York Times , это, как правило, поджоги или попытки поджогов, возникающие на самых разных объектах, в частности, как это было на складе в Англии или лакокрасочном заводе в Польше, в домах в Латвии и в помещении магазина Ikea в Литве.

"Хотя эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, ответственные за безопасность, говорят, что они являются частью согласованных усилий России по замедлению поставок оружия Киеву и созданию видимости растущей европейской оппозиции поддержке Украины. По словам чиновников, возглавляет эту кампанию российская — ГРУ", — утверждает издание.

В частности, некоторые из представителей служб безопасности говорят, что Россия хочет вызвать страх и заставить европейские страны усиливать охрану всей цепочки поставок оружия, что вызовет дополнительные расходы и замедлит темп поставок.

Один из первых недавних актов такого саботажа, где обвиняют Россию, был мартовский пожар на складе в Лондоне. Представители службы безопасности заявляют, что боевики ГРУ использовали российское дипломатическое здание в Сассексе (Англия), чтобы вербовать местных жителей для поджога. Четверым британцам предъявлены обвинения в поджоге, а одному из них – в помощи иностранной разведке.

При этом использование местных жителей — это отличительная черта этой диверсионной кампании. Американские и европейские чиновники говорят, что это делают частично, чтобы усложнять обнаружение атак и создавать впечатление, что они – результат внутренней оппозиции поддержки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ЕС призывали готовиться к возможной войне