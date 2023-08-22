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Диверсанты ударами дронов уничтожили 5 самолетов на аэродромах в РФ: появились новые подробности

Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации по ГУР Минобороны

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Обнародованы некоторые детали атак на российские военные аэродромы "Сольцы" и "Шайковка", где были повреждены несколько боевых самолетов захватчиков.

Диверсанты ударами дронов уничтожили 5 самолетов на аэродромах в РФ: появились новые подробности

Удары по аэродромам Шайковка и Сольцы (фото из открытых источников)

По информации источника NV в ГУР Министерства обороны, представители тайных групп, работа которых координируется украинской военной разведкой, нанесли удары с помощью беспилотников, нацелив их на российские бомбардировщики на военных аэродромах.


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"За последние несколько дней группы диверсантов, координированные ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, наносившие ракетные удары по украинским городам", — обнародованы данные в тексте сообщения.

Важно, что 19 августа агентура ГУР атаковала беспилотниками российский военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Там был уничтожен бомбардировщик Ту- 22 М3 , два других самолета повреждены.

Вчера на территории Калужской области на аэродроме Шайковка во время удара дронов под управлением диверсантов ГУР повреждены еще два военных бомбардировщика РФ.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов [речь идет о Ту-22 М3] в стране-агрессоре уже не производят", — сообщил источник в Главном управлении разведки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили российский полигон на самом большом острове Украины. 5 ракет HIMARS уничтожили 5 скоплений вражеской пехоты. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, оккупанты еще в мае этого года обустроили на острове Джарилгач полигон, где начали обучать недавно мобилизованных солдат. Россияне выискивали на острове более или менее безопасные места, ведь считали, что это расстояние, которое для ВСУ пока недостижимо.



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