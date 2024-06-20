Дискуссии закончились: какое решение приняла Румыния по передаче системы Patriot Украине

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Кравцев Сергей
Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации президента.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
При этом отмечается, что пожертвование будет сделано на условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 20 июня Румыния должна была окончательно решить, отправлять ли систему Patriot в Украину. В Минобороны страны утверждали, что сейчас для этого "не лучшее время".
В конце мая президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. В то же время он подчеркивал, что передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.
Читайте также на портале "Комментарии" – пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.
Также издание "Комментарии" сообщало – систем Patriot Украине больше не будет: Минобороны Германии сделало заявление.
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