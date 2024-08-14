Дискуссии в Верховной Раде: поддержат ли снижение мобилизационного возраста

Полковник СБУ и народный депутат партии "Голос" Роман Костенко заявил, что в Украине необходимо снизить возраст мобилизации до 20 лет. На эти слова отреагировал член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.



Народный депутат Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Нардеп Федор Вениславский в эфире "Украинского радио" заявил, что в Верховной Раде не планируют уменьшать возраст мобилизации в Украине.

"Есть консолидированная позиция всех властных институтов в Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы на сегодняшний день никто не собирается и этот вопрос не стоит в повестке дня", — сказал народный депутат.

По его словам, с принятием нового закона ситуация с мобилизацией в Украине улучшилась. Тем не менее, существуют люди, которые, несмотря на соответствие критериям, стараются избежать мобилизации.

"На сегодняшний день мобилизационные процессы идут практически в полном соответствии с теми потребностями, которые формирует Генеральный штаб. Каких-то существенных недостатков в процессе осуществления мобилизации на сегодняшний день уже значительно меньше", — рассказал Вениславский.

Напомним, что народный депутат Роман Костенко призвал к мобилизации в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет. По его словам, старшие тоже могут быть мобилизованы, но по собственному желанию и не в боевые подразделения. Кроме того, Костенко отметил, что закон о мобилизации действительно увеличил количество личного состава, однако, по его словам, создал и недостатки - преобладание количества над качеством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК не видят части данных из системы "Оберег" из-за недостаточного финансирования.

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