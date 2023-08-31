Директор Sevotech рассказал, почему ВСУ не получили ни одной мины, заплатив за них 1,4 млрд

Директор Sevotech Ян Ходермарский отреагировал на журналистское расследование Романа Романюка, в котором указывалось, что Министерство обороны заключило контракт на сумму около 1,5 млрд гривен с фирмой "Львовский арсенал" на поставки минометных выстрелов. Поставки должны были начаться в декабре 2022 года и завершиться в феврале 2023 года. Однако оказалось, что на июль Минобороны не получило ни одной мины, хотя осуществило предоплату.

Мины 120 мм. Фото из открытых источников

Ян Ходермарский подтвердил, что его компания Sevotech подписала 14 августа 2022 года контракт с аффилированной в Минобороны Украины компанией "Львовский Арсенал" на сумму 36,6 млн долларов на поставку 100 тыс. минометных выстрелов. Компания Sevotech обратилась к партнерам из Хорватии, которые производят эти мины и подписали с ними соответствующий договор и уведомила об этом украинскую компанию.

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Ходермарский указывает, что 23 сентября 2022 хорватский завод прошел успешную инспекцию по наличию товара и его производства.

"В тот же день хорватский завод выставил нашей компании счет на оплату 50% мин, которые они обязывались поставить. При этом мины 120 мм уже находились на складах завода", – сообщил Ян Ходермарский.

По словам Ходерманского фирма "Львовский Арсенал" не сразу совершила авансовый платеж, чем нарушила условия договора. "Львовский Арсенал" сделал первый транш 24 ноября в размере 10% от контракта, а 9 декабря второй — в размере 20% от контракта, тогда как по договоренности сумма должна быть 50%.

Директор Sevotech сообщает, что наконец хорватский контрагент расторг договор на поставку мин и объяснил это "несерьезностью украинской стороны и их непонятной игрой".

Ходермарский объясняет, что его компания тоже хотела расторгнуть договор с компанией "Львовский Арсенал", однако ее директор Юрий Збитнев обещал перечислить всю сумму авансового платежа.

"Со своей стороны, понимая, что Украина находится в состоянии войны с россией и нуждается в боеприпасах нашли решение — обратились к еще одному нашему партнеру… Таким образом, мы надеялись спасти как контракт, несколько раз нарушенный "Львовским Арсеналом", так и помочь украинской компании получить боеприпасы", – пишет Ян Ходермарский.

Ходермарский отметил, что после этого "Львовский Арсенал" не выполнил свои обязательства и "пропал с радаров".

"Меня удивляет такое безответственное поведение специмпортера, аффилированного в Министерство обороны Украины, особенно в рамках войны с россией", — указывает Ходермарский и добавляет, "если Украина действительно хочет стать полноправным членом ЕС, то она и ее государственные органы должны уважать своих партнеров, не нарушать договорные отношения и руководствовался соответствующей этикой".

В итоге директор Sevotech указывает, что его компания и сегодня готова выполнить свои обязательства по договору с "Львовским Арсеналом". Также Ян Ходермарский указал, что для прозрачности военных закупок готов предоставить все необходимые копии документов.