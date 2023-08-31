Директор Sevotech рассказал, почему ВСУ не получили ни одной мины, заплатив за них 1,4 млрд

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Slava Kot
Директор Sevotech Ян Ходермарский отреагировал на журналистское расследование Романа Романюка, в котором указывалось, что Министерство обороны заключило контракт на сумму около 1,5 млрд гривен с фирмой "Львовский арсенал" на поставки минометных выстрелов. Поставки должны были начаться в декабре 2022 года и завершиться в феврале 2023 года. Однако оказалось, что на июль Минобороны не получило ни одной мины, хотя осуществило предоплату.
Мины 120 мм. Фото из открытых источников
Ян Ходермарский подтвердил, что его компания Sevotech подписала 14 августа 2022 года контракт с аффилированной в Минобороны Украины компанией "Львовский Арсенал" на сумму 36,6 млн долларов на поставку 100 тыс. минометных выстрелов. Компания Sevotech обратилась к партнерам из Хорватии, которые производят эти мины и подписали с ними соответствующий договор и уведомила об этом украинскую компанию.
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Ходермарский указывает, что 23 сентября 2022 хорватский завод прошел успешную инспекцию по наличию товара и его производства.
По словам Ходерманского фирма "Львовский Арсенал" не сразу совершила авансовый платеж, чем нарушила условия договора. "Львовский Арсенал" сделал первый транш 24 ноября в размере 10% от контракта, а 9 декабря второй — в размере 20% от контракта, тогда как по договоренности сумма должна быть 50%.
Директор Sevotech сообщает, что наконец хорватский контрагент расторг договор на поставку мин и объяснил это "несерьезностью украинской стороны и их непонятной игрой".
Ходермарский объясняет, что его компания тоже хотела расторгнуть договор с компанией "Львовский Арсенал", однако ее директор Юрий Збитнев обещал перечислить всю сумму авансового платежа.
Ходермарский отметил, что после этого "Львовский Арсенал" не выполнил свои обязательства и "пропал с радаров".
В итоге директор Sevotech указывает, что его компания и сегодня готова выполнить свои обязательства по договору с "Львовским Арсеналом". Также Ян Ходермарский указал, что для прозрачности военных закупок готов предоставить все необходимые копии документов.
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