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Директор Моссада заявил, что Россия готовится получить новое оружие от своего союзника

Глава Моссада заявил, что им удалось сорвать поставки ракет из Ирана в Россию.

сегодня, 11:37
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель израильской внешней разведки Дэвид Барнеа предупредил иранских лидеров, что они заплатят высокую цену, если евреи пострадают от деятельности Ирана, в том числе из-за поставок оружия в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Директор Моссада заявил, что Россия готовится получить новое оружие от своего союзника

Директор Моссада Дэвид Барнеа. Фото из открытых источников

Дэвид Барнеа утверждает, что российско-иранское сотрудничество продолжает расти. По данным Моссада, Иран собирается помимо ударных беспилотников передать России дальнобойные ракеты и ракеты малого радиуса действия.


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Глава Моссада без подробностей подчеркнул, что Израиль недавно сорвал подобные соглашения между странами.

"У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие соглашения", – сказал Дэвид Барнеа.

Кроме того, Барнеа отмечает, что Иран может получать оружие от России.

"Мы боимся, что россияне передадут иранцам вместо того, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", — заявил Барнеа.

Директор Моссада пригрозил лидерам Ирана, отметив, что "Ирану повезло" из-за сорванных соглашений. И пока израильская разведка добралась только до оперативников и тех, кто отправлял вооружение. Однако добавил, что если евреям будет нанесен ущерб, ответ Израиля дойдет до высшего руководства Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны. По его словам, россияне хорошо подготовились к защите, кроме того, финский лидер отмечает опасность ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, сможет ли оружие из Северной Кореи изменить ход войны в Украине.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/mossad-chief-warns-russia-could-send-iran-arms-that-will-endanger-our-existence/
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