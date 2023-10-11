Директор МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского: как это касается контрнаступления ВСУ

Глава украинского государства Владимир Зеленский лично пообещал директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские защитники не будут атаковать Запорожскую АЭС во время контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Гросси в интервью британскому изданию "The Guardian".

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

"Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут ее непосредственно бомбить или обстреливать", — заявил Гросси.

По его словам, Владимир Зеленский прямо предупредил его, что кроме прямых ударов по АЭС "все остальные варианты лежат на столе".

Директор МАГАТЭ заявил, что ситуация, когда ЗАЭС фактически оказалась на линии соприкосновения двух враждующих стран – очень и очень тревожна. Поэтому нет и не может быть гарантий, что ситуация на территории ЗАЭС и вокруг нее безопасна. Там может произойти что угодно в самый неожиданный момент, который невозможно предвидеть.

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