Независимо от того, кто окажется у власти в США, Вашингтоне может оказаться от поддержки Украины в войне. Все дело в том, что именно благодаря поддержке Украины США остаются мировым лидером, диктуя многие процессы в мире. Как только поддержка прекратится, о мировом лидерстве Вашингтону можно будет забыть. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "The Washington Post" заявил генерал США в отставке и глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

Глава ISW отметил, если лидер Китая Си Цзиньпин "увидит, что США умывают руки и, что НАТО, который сначала приложил усилия к поддержке Украины, покажет их отсутствие и также отойдет от дел, это подтвердит то, что он говорил последнее десятилетие, что США – слабеющая держава, и он полностью заменит ее в качестве мирового лидера".

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А это, как отметил Кин, повлечет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности.

При этом глава ISW выразил прияное удивление, что Евросоюз "сказал, что это будет красной чертой", если Китай начнет поддерживать РФ поставками оружия. Он предположил, что действия по противостоянию Китаю "значительно сблизят США и Европу".

Он обратился к политическим лидерам, которые хотят перестать поддерживать Украину и заявил, что результатом такого поступка станет "победа России/Китая, большая война в Европе и на Тихом океане с войсками США, а Иран станет более агрессивным со своими марионетками".

"История доказывает, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии", – подытожил Кин.

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