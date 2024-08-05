Дипломат объяснил, почему Путин не напал открыто на Украину в 2014 году

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не отдал приказ своей армии начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году, а использовал вместо этого "сепаратистов" и "зеленых человечков", лишь потому что побоялся реакции Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Kyiv Post рассказал экс-посол Европейского Союза в Украине Хосе Мануэль Тейшейра.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, что "сепаратизм" в Крыму и на Донбассе начался в 2014 году, после ухода бегства Виктора Януковича.
Хосе Мануэль Тейшейра акцентирует внимание на том, что на Донбассе "сепаратистское восстание" началось не в момент обретения Украиной независимости, а лишь в 2014 году, точно так же и в Крыму.
Он объясняет, что в то время Путин не решился на открытую войну из-за страха перед Западом.
При этом он отметил, что только вторжение в Украину в 2022 году пробудило европейцев к осознанию реальной угрозы, исходящей от России.
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