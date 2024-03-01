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Дипломат о Шольце: Может войти в историю, а может – вляпаться

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине ракеты Taurus Украине, потому что они могут долететь до Москвы, удивляют. Об этом в Фейсбуке написал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передают «Комментарии»

сегодня, 10:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам дипломата, позиция Шольца по поводу того, что немецкие ракеты могут долететь до Москвы, поэтому их не дают Украине, на самом деле странная.

Дипломат о Шольце: Может войти в историю, а может – вляпаться

Валерий Чалый

"Так и российский "Кинжал" может долететь до Берлина",
– подчеркнул дипломат.

По его словам, если Берлин не станет поставлять Украине дальнобойные ракеты в нужном количестве, то немцам не удастся избежать прямого столкновения с Россией, и они будут воевать.

"Канцлер Шольц может вляпаться в историю, а может войти в нее, как лидер Европы. Выбор – очевиден!"
– подчеркнул Валерий Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что крылатые ракеты Taurus имеют дальность полета 500 км и при неправильном использовании они могут долететь даже до Москвы и поразить там какие-то цели.

По его словам, Британия и Франция заранее позаботились об ограничении дальности полета ракет, передаваемых Украиной. При этом он подчеркнул, что для развертывания в Украине таких ракет, как Taurus будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи". При этом Шольц заявил, что его раздражают обвинения Берлина в том, что он не дает Украине дальнобойные ракеты. По его словам, Германия и так передает Киеву очень много разного оружия.

Вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что страны НАТО могут напрямую воевать с Россией. По его словам, это произойдет, если Украина проиграет войну. Остин считает, что в Украине Россия не остановится и нападет на одну из стран НАТО. По его мнению, наибольшей угрозой окажутся страны Балтии.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021cb6yAQQmN8QRhZydjzkoYngnBzHY5nNKTaXwbCSmSuGGXE1trpv9cL6heRnobo2l&id=100003056659575
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