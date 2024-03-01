Дипломат о Шольце: Может войти в историю, а может – вляпаться

По словам дипломата, позиция Шольца по поводу того, что немецкие ракеты могут долететь до Москвы, поэтому их не дают Украине, на самом деле странная.

Валерий Чалый

"Так и российский "Кинжал" может долететь до Берлина",

– подчеркнул дипломат.

По его словам, если Берлин не станет поставлять Украине дальнобойные ракеты в нужном количестве, то немцам не удастся избежать прямого столкновения с Россией, и они будут воевать.

"Канцлер Шольц может вляпаться в историю, а может войти в нее, как лидер Европы. Выбор – очевиден!"

– подчеркнул Валерий Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что крылатые ракеты Taurus имеют дальность полета 500 км и при неправильном использовании они могут долететь даже до Москвы и поразить там какие-то цели.

По его словам, Британия и Франция заранее позаботились об ограничении дальности полета ракет, передаваемых Украиной. При этом он подчеркнул, что для развертывания в Украине таких ракет, как Taurus будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи". При этом Шольц заявил, что его раздражают обвинения Берлина в том, что он не дает Украине дальнобойные ракеты. По его словам, Германия и так передает Киеву очень много разного оружия.

Вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что страны НАТО могут напрямую воевать с Россией. По его словам, это произойдет, если Украина проиграет войну. Остин считает, что в Украине Россия не остановится и нападет на одну из стран НАТО. По его мнению, наибольшей угрозой окажутся страны Балтии.