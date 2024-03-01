Дипломат о Шольце: Может войти в историю, а может – вляпаться

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Ткачик Олеся
По словам дипломата, позиция Шольца по поводу того, что немецкие ракеты могут долететь до Москвы, поэтому их не дают Украине, на самом деле странная.
Валерий Чалый
По его словам, если Берлин не станет поставлять Украине дальнобойные ракеты в нужном количестве, то немцам не удастся избежать прямого столкновения с Россией, и они будут воевать.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что крылатые ракеты Taurus имеют дальность полета 500 км и при неправильном использовании они могут долететь даже до Москвы и поразить там какие-то цели.
По его словам, Британия и Франция заранее позаботились об ограничении дальности полета ракет, передаваемых Украиной. При этом он подчеркнул, что для развертывания в Украине таких ракет, как Taurus будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи". При этом Шольц заявил, что его раздражают обвинения Берлина в том, что он не дает Украине дальнобойные ракеты. По его словам, Германия и так передает Киеву очень много разного оружия.
Вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что страны НАТО могут напрямую воевать с Россией. По его словам, это произойдет, если Украина проиграет войну. Остин считает, что в Украине Россия не остановится и нападет на одну из стран НАТО. По его мнению, наибольшей угрозой окажутся страны Балтии.
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