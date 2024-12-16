Дезертирство и СЗЧ приобретает массовый характер: цифры поражают

Информация, приведенная в Financial Times, поразила — по данным издания в Украине за 10 месяцев насчитали 60 тысяч дезертиров. Однако на самом деле цифра гораздо меньше.

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В "Опендатаботе" подсчитали, сколько соответствующих дел возбуждено, сообщает портал "Комментарии". Отмечается, что дел, открытых по статье 408 УКУ в отчетах ГПУ, почти втрое меньше.

Однако данные приведены в западной печати недалеки от реальности — в материале объединили дезертирство (408 УКУ) и самовольное оставление части (407 УКУ).

Отмечается, что 19 922 уголовных производства было открыто из-за дезертирства за 10 месяцев текущего года. Дезертиров увеличивается год к году: так, по сравнению с тем же периодом в прошлом году таких дел увеличилось в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела пришли на рассмотрение в суд.

Из-за самовольного ухода из части этого года открыто 41 950 уголовных производств — вдвое больше, чем из-за дезертирства. Дел по статье 407 увеличилось за год в 3,3 раза. В то же время расследуются дела по СЗЧ также более эффективно: подозрение получили по 13% дел, а до суда дошло 7%.

"Если составить эти два показателя, то действительно можно получить число, приближенное к тому, которое приводят в Financial Times — впрочем, это будет грубой ошибкой", — приводит платформа слова юристов.

Адвокат Валентина Слободянюк объяснила, что уголовное законодательство предусматривает, что и СЗЧ, и дезертирство — это самовольное уход места службы. Если человек будет принимать меры для возвращения на службу, такое нарушение будет квалифицироваться как СВЧ.

Дезертирство по своей сути является укрывательством от правоохранительных и других государственных органов, а также органов военного управления, чтобы уклониться от прохождения военной службы.

Дезертирство, в отличие от СЗЧ, является особенно тяжким военным преступлением и наказывается лишением свободы до 12 лет.









Напомним, что народные депутаты не уверены, что военные вернутся из СЗЧ. Портал "Комментарии" рассказывал, что проблема возникла в сроках возврата.



