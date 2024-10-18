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Действовать нужно без промедлений: что требует глава МИД Сибига от партнеров

Андрей Сибига призвал партнеров действовать

18 октября 2024, 20:39
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Кречмаровская Наталия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к западным партнерам на фоне усиления помощи Северной Кореи России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства иностранных дел Украины.

Действовать нужно без промедлений: что требует глава МИД Сибига от партнеров

Фото портал "Комментарии"

Он подчеркнул, что Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. "Не наемниками, а регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией, и действовать без промедлений”, — подчеркнул глава министерства.

Он отметил, что Россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, для этого привлекает КНДР как сторону конфликта. "Мы требуем немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира. Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским”, — отметил Сибига.

По словам министра, РФ масштабирует свою войну. Поэтому союзники должны масштабировать военную поддержку Украины. Среди шагов, которые должны сделать партнеры, Сибига называет:

  • снятие ограничения на дальнобойные удары,

  • перехват российских ракет и беспилотников над Украиной,

  • предоставление приглашения в НАТО,

  • увеличение инвестиций в производство вооружений.

"Действуйте!", — Призвал Андрей Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден во время визита в Германию не обошел вниманием вопрос Украины. В пятницу, 18 октября, он сделал соответствующее заявление. К чему он призвал союзников по НАТО, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/3836
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