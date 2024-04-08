Действия западных партнеров привели к тяжелым последствиям на фронте. О чем речь

Украина сама не могла и не сможет в дальнейшем противостоять нашествию оккупантов, отметила Анна Маляр. При этом она добавила, что Вооруженные силы Украины уже разрушили все существующие в военной науке представления об обороне, когда враг значительно превосходит в силе. Как подчеркнула Маляр, бороться так, как украинцы, никто бы не смог.

Война в Украине

"Но без помощи чуда не будет. И то, что нам цедили ее, чтобы мы просто продержались, а не остановили войну, теперь имеет очень тяжелые последствия"

, – подчеркнула Маляр.

По ее словам, сейчас остро стоит вопрос о том, имеют ли партнеры достаточно ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы остановить все эти тяжелые последствия.

При этом Маляр подчеркнула, что демократии слабее в войне за тоталитарные режимы. По ее мнению, наиболее уязвимое место демократии во время войны – характер и способ принятия решений.

"Демократия идеальна для бизнеса, а такая война как у нас – это затраты. Сплошные издержки. Мир – имеет высокую цену, а не прибыль. За него нужно платить. Фюрер за свой мнимый "мир" готов платить"

, – подчеркнула Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о двух сценариях развития событий для Украины. Плохой сценарий состоит в том, что союзники Украины не смогут оказать всю помощь, в которой нуждается Киев, чтобы остановить российское нашествие. В этих условиях, подчеркнув генсек НАТО, очень велика угроза того, что Украина продолжит терять свои территории. При этом он выразил надежду, что западные партнеры все же смогут найти все необходимое для Вооруженных сил Украины и сделать их крепкими.