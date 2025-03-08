Действительно ВСУ пошли в контрнаступление: к освобождению какого большого города мы близки

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Кравцев Сергей
Если раньше практически ежедневно с фронта поступали настораживающие новости о серьезном продвижении противника, то теперь россиянам удается лишь изредка прорываться вперед. Какую тактику начали использовать Силы обороны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что украинские военные активно используют контратакующие действия для стабилизации линии фронта, останавливая наступление оккупантов. Отказ США от обмена разведданными с Украиной существенно не повлияет на ситуацию на поле боя.
Эксперт также сказал, что на фронте сегодня можно наблюдать ситуацию, которая, наверное, происходит впервые за полтора года большого наступления Российской Федерации. На многих локациях Вооруженные силы перешли к контратакующим действиям.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Радио NV заявил, что на фронте уже пройдена самая критическая ситуация, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался.
По его словам, хоть легко не стало и не скоро будет, но пройден момент постоянного пребывания в обороне.
Дикий отметил, что оккупантов "жестко остановили" под Покровском. По его словам, враг, понимая, что Покровск им не взять, пытается перенести усилия на другие направления в расчете на то, что они где-то "продавят".
По его словам, Силы обороны "стачивали" оккупационную армию и хоть она продолжала по инерции продвигаться, но с каждой неделей им это давалось все дороже и сложнее.
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