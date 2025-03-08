Действительно ВСУ пошли в контрнаступление: к освобождению какого большого города мы близки

Если раньше практически ежедневно с фронта поступали настораживающие новости о серьезном продвижении противника, то теперь россиянам удается лишь изредка прорываться вперед. Какую тактику начали использовать Силы обороны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Это еще не наступление, это все та же активная оборонно-стратегическая операция

Спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что украинские военные активно используют контратакующие действия для стабилизации линии фронта, останавливая наступление оккупантов. Отказ США от обмена разведданными с Украиной существенно не повлияет на ситуацию на поле боя.

"Надеюсь, кардинально это не изменит ситуацию на поле боя. Если мы говорим об известных системах HIMARS, например, то все прекрасно понимают, что есть цели, которые Силы обороны находят сами, и наносят соответствующие удары. Могу подтвердить непосредственно с поля боя, что даже после того, как было оглашено, о том, что якобы поступление разведданных приостановлено, как нашей армией наносился соответствующий удар на одном из направлений фронта, на котором я сейчас, в частности, нахожусь", — сказал Братчук.

Эксперт также сказал, что на фронте сегодня можно наблюдать ситуацию, которая, наверное, происходит впервые за полтора года большого наступления Российской Федерации. На многих локациях Вооруженные силы перешли к контратакующим действиям.

"Это еще не наступление, это все та же активная оборонно-стратегическая операция. Но это применение контратакующих инструментов, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта, остановить врага. И на некоторых направлениях это сегодня удается делать. Надеюсь, что в этом ВСУ помогают, в том числе, разведданные, которые мы получаем от союзников. И может американцам негоже стоять в стороне, когда на поле боя куются победы Сил обороны Украины. Им хочется быть к этому причастными, я уверен", — акцентировал Братчук.

Силы обороны планомерно "стачивали" оккупационную армию

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Радио NV заявил, что на фронте уже пройдена самая критическая ситуация, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался.

По его словам, хоть легко не стало и не скоро будет, но пройден момент постоянного пребывания в обороне.

Дикий отметил, что оккупантов "жестко остановили" под Покровском. По его словам, враг, понимая, что Покровск им не взять, пытается перенести усилия на другие направления в расчете на то, что они где-то "продавят".

"Мы не только остановили их под Покровском, мы начали там серию достаточно продуманных локальных, но очень правильных контрударов, которые иногда переходят к полному перехвату инициативы. В частности, сейчас ребята берут Торецк, который мы потеряли где-то три месяца назад. Это впервые достаточно большой населенный пункт возвращаем за очень много времени. У нас давно не было освобожденных крупных городов", — добавил Дикий.

По его словам, Силы обороны "стачивали" оккупационную армию и хоть она продолжала по инерции продвигаться, но с каждой неделей им это давалось все дороже и сложнее.

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