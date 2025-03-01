Действительно ли Силы обороны начали продвижение: какой город наши воины держат из последних сил

Пока Украина находится в неопределенном положении о дальнейшей помощи от ключевых союзников на фронте, наши воины держат оборону. Действительно ли даже зафиксировано продвижение сил обороны? Какой город наши воины держат из последних сил? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские защитники могут не только сдерживать удары врага, но и бить в ответ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, что Силы обороны Украины на фронте кое-где начали переходить в локальные контратаки.

"Давайте будем по фактажу. Открываем карту Deep State, которая четко показывает, что происходит на поле боя. И я вижу впервые за последние 16-17 месяцев на определенной Конституцией нашей территории, как Украина начинает продвижение вперед. То, что несколько недель считалось захваченной россиянами территорию, сейчас уже есть маленькие участки. Но они уже фиксируются за Вооруженными силами Украины", — сказал Ступак.

Эксперт добавил, что все три участка, где украинским защитникам удалось оттеснить врага, невелики. Их общая площадь – около 6 квадратных километров. Однако сам факт контратак показывает, что украинские защитники могут не только сдерживать удары врага, но и бить в ответ.

"Мы не знаем, чем это завершится. Мы не знаем, какие силы РФ бросит туда для того, чтобы купировать украинское продвижение. Но факт, что это можно делать. И действительно есть много разных сообщений от российских военкоров, которые признают. Они говорят, что людей катастрофически не хватает. Они вынуждены в аварийном режиме привлекать сильно раненых военных. Поэтому делаю очень осторожный вывод, что, возможно, то наступление, которое длится уже почти 17 месяцев, начинает истощаться", — добавил Ступак.

Продолжаются активные бои во Часовом Яру

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире канала Эспрессо сообщил, что Силы обороны Украины контролируют фактически половину Часового Яра, впрочем, ключевые пункты украинской обороны захвачены оккупантами.

"Славянско-краматорская агломерация является ключевым пунктом дальнейших усилий российской оккупационной армии на Донецком направлении. Они будут пытаться прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях одновременно. Не случайно они активизировали боевые действия на Торецком направлении, что является фактически фланговым выходом в Константиновку. Оскол к Славянско-Краматорской агломерации", — объяснил Снегирев.

Эксперт рассказал, что после потери позиций на господствующих высотах во Временном Яру украинским воинам очень тяжело держать под огневым контролем позиции российской оккупационной армии.

"Также продолжаются активные бои во Часовом Яру. Будем называть вещи своими именами. Силы обороны Украины контролируют фактически пол города, впрочем, ключевые пункты украинской обороны захвачены оккупантами. Потому успешная оборона Временного Яра сегодня под большим вопросом. Кроме того, не стоит забывать, что Часов Яр является ключевыми господствующими высотами, позволяющими Силам обороны Украины сдерживать российских оккупантов в течение года. Также это позволяло удержать тыловые локации оккупантов под огневым контролем. Сейчас эти господствующие высоты находятся под контролем оккупационных войск, что позволяет им теперь держать под огненным контролем украинские позиции в Константиновке и дальше по линии фронта.", — добавил эксперт.

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