Украина держала в тайне от Запада планы относительно своего вторжения в Россию, пока ее войска не нанесли удар. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источник в западной разведке.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что западные партнеры Украины не знали подробностей ее наступления на Курскую область, пока оно не было в разгаре.

Украинцы совершили наземный прорыв в Россию 6 августа. Нападение окутано густым туманом войны, который также повлиял на западных партнеров Украины.

Информация поступала через российских официальных лиц, российских военных блоггеров, а также через сообщения в социальных сетях, мало из которых можно проверить независимо. Украинцы официально делали единичные заявления без конкретики. Однако вырисовывается картина тщательно спланированной операции большого масштаба.

Украина обдумывала несколько идей, включая удар по Курску, сообщил неназванный западный чиновник, знакомый с этим планом. Союзники реагировали на рейд уже по факту, когда он был в разгаре.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США попросят Украину узнать больше о ее стратегических целях и замыслах. Итак, на тот момент Украина уже предоставила США часть информации.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что его войска контролируют 74 населенных пункта в регионе, а главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Украина удерживает около 600 квадратных км территории.

Тем временем губернатор Белгородской области РФ, граничащей с Курском и Украиной, объявил чрезвычайное положение.

Союзники Украины по НАТО преимущественно не высказывали оценку атаки, за исключением того, что Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что Украина имеет "законное право" действовать на российской территории.

Украина очень заинтересована в том, чтобы отражать свои действия в Курске — и принятие решений в других местах на поле боя — как независимые от своих западных спонсоров. Президент Владимир Путин утверждал в понедельник, что атака была "западной".

"Враг с помощью своих западных хозяев — выполняет их указание, и Запад ведет против нас войну, используя украинцев", — сказал диктатор.

Это знакомая линия — Путин и его союзники давно стремились изобразить поддержку Украины как марионеточную. Западные страны говорят, что, хоть и оказывают поддержку, Украина ведет войну самостоятельно.

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