Действительно ли ВСУ уже бьют по РФ западным оружием: стало известно, где насыпают оккупантам

Украинские защитники в районе Харьковской области начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В связи с предоставлением разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории РФ именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает бронированную технику, откуда производил поражения, в том числе и Харьков по установке С-300 и С-400, где противник имеет огромное количество средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушных средств. Силы оброны начали срабатывать", – отметил защитник.

По его словам, это уже дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как не нужно действовать в дальнейшем по возможности оккупации Харьковской области, поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны в применении огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем – и в живой силе, и в технике, и в средствах.

Юрий Федоренко отметил, что сейчас идет накопление оружия и поступающих в рамках помощи стран-союзников боеприпасов. По мнению Федоренко, достаточное количество этих средств позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

Военный добавил, что украинские пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает, и боеприпасов объективно в Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет где-то через полтора месяца, когда мы сможем развить максимально мощное огневое воздействие по противнику. Плюс дополнительно в государстве сейчас продолжаются мобилизационные процессы.

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