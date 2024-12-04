Действительно ли ВСУ удалось взять под контроль новые территории на Курщине: карта ISW

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, украинские войска недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к южной части Дарьино (юго-восточнее Коренево).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Новоивановке (юго-восточнее Коренево) и возле Малой Локни (севернее Суджи), однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские источники утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали вблизи Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Погребков.

Командир украинского подразделения, действовавшего в Курской области, сообщил 3 декабря, что россияне испытывают трудности с обеспечением своих подразделений на передовой, транспортировкой бронетехники на линию фронта и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска ночью 25 ноября успешно ударили ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

В материале отмечается, Халино – ближайший к месту Курской битвы крупный аэродром. Поэтому еще ранее прогнозировалось, что россияне разместят на этой базе свои основные штурмовики – Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя". Как пишет Акс, удар по "Халино" мог вывести из строя несколько Су-25. В то же время россияне строят на авиабазе укрытия, которые, возможно, обеспечат самолеты некоторой защитой. Также, возможно, многие Су-25 были эвакуированы непосредственно перед налетом АТАСМС.



