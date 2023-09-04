Действительно ли ВСУ прорвали на юге сильнейшую линию обороны РФ: ответ ISW

Украинские военные в ходе контрнаступательных операций в Запорожской области, скорее всего, прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских оккупантов, и следующие могут быть не такими сильными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинские военные офицеры дали особенно откровенный и прямой комментарий о перспективах дальнейшего наступления ВСУ в западной части Запорожской области, и отметили, что ряд подготовленных российских оборонительных позиций непосредственно впереди и южнее движения Сил обороны Украины может быть менее сложным для наших войск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Так, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о контрнаступлении ВСУ в интервью газете The Guardian 2 сентября. Он отметил, что украинские бойцы решительно прорвали "первую линию обороны" российских оккупантов, и Тарнавский ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ будут давить на более слабую "вторую линию" обороны противника.

Силы обороны Украины продвинулись к очередной серии подготовленных российских оборонительных позиций на определенных участках в районе Работино на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонительным слоем в многоэшелонированной обороне Росармии на юге Украины.

В публикации отмечается, что украинские чиновники и российские "военкоры" используют разную терминологию для описания одних и тех же позиций.

Тарнавский заявил, что войска РФ потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство ряда оборонительных позиций, которые ВСУ сейчас прорвали, и только по 20% на каждый из двух последующих оборонительных слоев дальше на юг.

В ISW обращают внимание, что эта серия прорванных российских оборонительных позиций представляет собой систему взаимосвязанных траншей и блиндажей оккупантов, охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение аналитиков о том, что войска РФ, возможно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении последующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей.

Российские оборонительные позиции неодинаковы по силе на всей линии фронта в западной Запорожской области, и описание Тарнавским более слабых российских оборонительных позиций может относиться только к непосредственной близости от Роботина. Тарнавский также прокомментировал весомость украинских усилий в других частях юга Украины и предположил, что наступление украинских войск в западной части Запорожской области является оперативным приоритетом.

Украинские военные чиновники особо отмечают, что наступающие силы ВСУ на юге страны могут действовать более свободно в районах с более редкими российскими минными полями.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил 3 сентября, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонительных позиций менее плотные, чем первоначальный оборонительный слой, через который продвинулись ВСУ.

Штупун и Тарнавский, заявили, что ВСУ размещают больше техники в этих районах и перебрасывают больше техники и войск к следующему российскому оборонительному эшелону. При этом офицеры признали, что минные поля по-прежнему будут представлять собой значительную угрозу.

Как отметил Тарнавский, ВСУ потратили на разминирование больше времени, чем ожидали в начале контрнаступления, и что последовательный огонь российской артиллерии и авиации вынудил украинскую пехоту проводить разминирование только ночью.

Штупун добавил, что тяжелые минные поля вынудили операции ВСУ по прорыву идти по узким путям — именно это и является целью минных полей в соответствии с российской оборонительной доктриной.

Так, Силы обороны теперь могут иметь больше возможностей для более свободного маневрирования в тактическом тылу прорванной российской оборонительной линии.

В Институте изучения войны обращают внимание, что описание российских минных полей, данное Тарнавским, может относиться только к району, непосредственно примыкающему к Работину, а ВСУ могут столкнуться с очень плотными минными полями на определенных участках последующих рядов российских оборонительных позиций.

"Хотя украинским силам, безусловно, придется продолжать тяжелые бои, Тарнавский охарактеризовал украинские силы как успешно прорвавшие самую сложную российскую оборону", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему эта осень может быть самой сложной в истории независимой Украины: мнения экспертов.



