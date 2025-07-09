Действительно ли ВСУ пошли вперед на Сумщине: что говорят в США

Украинские защитники недавно продвинулись на севере Сумщины в результате серии постоянных контратак. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что ВСУ продвинулись на севере и северо-востоке Кондратовки (к северу от Сум). При этом аналитики также ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщал 7 июля, что украинские войска продвинулись между Кондратьевкой и Константиновкой (к северу от Кондратьевки) и на восток от Алексеевки (к востоку от Кондратьевки) и вошли в Новониколаевку (к северо-востоку от Алексеевки).

Также, пишут в ISW, российский военный блогер 8 июля заявлял, что ВСУ вошли в Кондратьевку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока. По его словам, украинские войска захватили центр и север Кондратьевки и перерезали российские наземные линии связи вдоль дороги C-191502 Новониколаевка-Владимировка.

В Институте изучения войны напомнили, что российское продвижение на севере Сумщины замедлилось в конце мая 2025 года, а украинские войска начали контратаковать и отвоевывать территории в середине июня. В частности, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина вернула себе Андреевку (к юго-востоку от Кондратьевки).

Эксперты допускают, что россияне могут еще больше снизить приоритет наступления на севере Сумщины, если украинские войска будут продолжать усложнять продвижение России. В то же время есть вероятность, пишут они, что Россия также может в ближайшее время усилить свои передовые подразделения на севере Сумской области, чтобы продолжить продвижение к Сумам.

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