Действительно ли в Украине началась окопная война – как опозорились Запад и США

Некоторые эксперты высказывают мнение о том, что линия фронта в Украине практически не движется. От того есть все основания говорить, что в Украине уже идет окопная или, как еще ее называют, позиционная война. Действительно ли Запад допустил такой сценарий из-за того, что отказался передавать оружия для современной войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнение экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Основная цель окопной войны – сохранить занятые позиции

Военный эксперт Александр Коваленко в интервью "Факты ICTV" отметил, что окопная война нужна, чтобы удержать занятые позиции и истощить противника. Это как два в одном. Главная характеристика такой войны в том, что атаки носят незначительный характер и мало чего дают в итоге.

По словам аналитика, украинская армия вынуждена вести окопную войну из-за того, что сегодня некоторые линии фронта просто замерли.

"Но для ВСУ основным планом является перемещение и контрнаступательные действия. Поэтому с одной стороны нам не выгодна война такого формата, а с другой – вы вынуждены на некоторых участках действовать именно так", — высказался Коваленко.

США не должны снова повторять ту же ошибку

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрю в Шотландии Филипп Пейсон О'Брайан в своей статье для The Atlantic высказал мнение, что, если бы США не откладывала предоставление Украине оружие дальнего радиуса действия, война бы сегодня шла по совершенному иному сценарию.

"Слишком долго западные союзники Украины в основном вооружали эту страну для ведения карикатуры на современную войну, а не реальной войны", — заявил профессор.

По его словам, именно из-за ошибок Запада контрнаступление ВСУ на юге фактически застопорилось. Украинские военные смогли отбросить оккупантов лишь там, где их оборона была самой слабой. Для того, чтобы продвигаться активнее, Украине нужно либо искать такие места и дальше, либо создавать их, осуществляя удары по военной инфраструктуре противника в тылу.

О'Брайан заявил, что самая успешная кампания России в этой войне была направлена на запугивание Запада. В Москве не раз блефовали эскалацией, а Европа и США повелись на громкие заявления. Однако атаки на Севастополь показали, что риторика Москвы в этом случае была блефом.

"То, что эта уловка увенчалась успехом, является позором, и западные страны должны перестать вестись на это", — отметил профессор.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли происходящее на Ближнем Востоке отразиться на Украине – какие риски.



